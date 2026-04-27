ミュージカル『ケロロ軍曹』キャスト5名発表！ビジュアル＆公演情報解禁
ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』より、出演キャスト5名とティザービジュアル、さらに公演情報が解禁された。
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本作は、テレビアニメ放送開始20周年を迎えた「ケロロ軍曹」をもとにしたミュージカル。ケロン星から地球（ペコポン）侵略にやって来たケロロ小隊と、居候先である地球人・日向家とのヘッポコでコミカルな物語が、ミュージカルならではの表現で描かれる。脚本・演出は演劇ユニット「SUGARBOY」主宰の川尻恵太、音楽はYu（vague）が手がける。
今回、出演キャスト5名が発表された。ケロロ軍曹役を田村升吾、タママ二等兵役を大友至恩、ギロロ伍長役を草地稜之、クルル曹長役を丘山晴己、ドロロ兵長役を田村心が務める。
あわせて解禁されたティザービジュアルには、カラフルな衣裳に身を包み、ヘッポコでコミカルな物語を彩るケロロ小隊の姿が収められている。それぞれのキャラクターモチーフを取り入れた、舞台ならではのデザインにも注目したい。
さらに、ケロミュ公式TikTokも開設。今後、ここでしか見られない情報が発信される予定だ。
ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』は、日本青年館ホールにて9月18日〜27日上演。
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ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』は、日本青年館ホールにて9月18日〜27日上演。