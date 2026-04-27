◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）

王者は守りに入らなかった。大阪杯で復活を遂げたクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が選んだのは天皇賞・春への転戦。国内では最短となる中３週の間隔で、今まで走ってきた最長距離から一気に４ハロン延びる一戦だった。「１コーナーで噛むところがあるので３、４コーナーまでうまく運んでほしい」と斉藤崇調教師は語る。

大阪杯勝ち馬の天皇賞・春参戦は２０１７年の父キタサンブラック以来。偉大な父はＧ１連勝を成し遂げた。天皇賞・春の父子制覇もかかる一戦へ、妥協のない調整で仕上げている。２２日に栗東・ＣＷコースで大外から追走する３頭併せで負荷をかけると、２６日にも同コースで併せ馬。４ハロン５５秒９―１１秒５をマークした。「（２２日に）しっかり動かして、良くなりました。外を回るロスは思っているよりしんどいですけど、スイッチを入れたいということで」と間宮助手は説明する。

意欲的な調整は前走のダメージがなかったからこそ。前走は馬体重１０キロ増で自己最高の５２２キロと余裕があり、直線でもふらつく面があった。「上積みを加えて、出せると思います。しっかりと動ける状態にはあります」と同助手。攻めの姿勢を貫いた先に偉業達成は待っている。（山本 武志）