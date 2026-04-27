株式会社システムリサーチが運営する「創作品モールあるる」は２７日、全国の２０歳〜６９歳の男女を対象に「２０２６年の暑さ対策」に関するアンケート調査を実施し、その結果を公表した。

調査の結果、暑さ対策グッズについて約半数が「購入する予定はない」と回答した一方で、４割超が購入を検討していることがわかった。また、購入・検討層では、「快適に過ごしたい」「昨年より早めに購入したい」といった理由が多く挙げられ、必要性を感じている層では対策を前倒しする意識がうかがえる。

「今年の夏に向けて暑さ対策グッズを購入したか」を尋ねたところ、

購入を検討している：４２.５％

購入する予定はない：４９.８％

と、未購入が９割存在していることがわかった。

ただ、４割超が購入を検討していることから、暑さ対策への関心そのものが低いというより、必要性を感じつつも、まだ購入に至っていない層が多いとみられる。

「購入した、または購入したい理由はなにか」を尋ねたところ、

快適に過ごしたい：６５.２％

昨年の猛暑を経験したから：５８.７％

が、多く挙げらた。

暑さ対策グッズの購入は、猛暑への危機感だけでなく、日々を少しでも快適に過ごしたいという身近なニーズによって支えられていることがわかる。

既に購入している人に「購入したアイテム」を尋ねたところ、

冷感グッズ（タオル、敷きパッドなど）：５８.１％

扇風機/サーキュレーター：４５.２％

衣類：３５.５％

と、なった。

既に購入している人は、暑さ対策として効果をイメージしやすい定番の対策アイテムを購入していることがわかる。一方、購入を検討している人に「購入したいアイテム」を尋ねたところ、購入した層と同様に、冷感グッズ（６４.７％）が、多く挙げられた。

続いて、

衣類：４７.１％

飲料/食品系：３５.９％

日傘・帽子：３４.１％

と、購入済み層と比べると、気軽に取り入れやすい対策にも関心が広がっている。

暑さ対策は、大掛かりな備えというよりも、日常生活の中で無理なく追加できるものから考えられていることがうかがえる。

「今年は昨年よりも対策グッズを早めに購入した、または購入したいか」を、尋ねたところ、

はい：４６.８％

昨年と同じくらい：３７.８％

と、購入・検討層の中では、昨年の暑さを受けて、今年は早めに備えたいと考える人が一定数いることがわかった。

ただし、「購入予定なし」が約半数を占めていることから、早めに備えたい意識はあるものの、その意識がまだ広く購入行動にはつながっていない状況もうかがえる。