お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（53）が26日に配信されたABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。先日東京ドームで開催されたWBCを観戦した際のエピソードを明かした。

この日は「炎上から大脱出！渡部建大爆破から生還なるか拡大SP！」と題された企画。渡部を物理的に爆破、リアル炎上から脱出することで、世間から許してもらい地上波復帰を目指す模様が公開された。

MCの「千鳥」大悟に唐突に「WBC見に行っとったの？」と振られた渡部は「えっ！？ちょっと！！気づいた？」とタジタジ。

「ほんとにちょっと信じられないことが起きて。知り合いの方の席にあいさつに行って、家族に送ろうと思ってインカメラで写真を撮ったんです。そしたら後ろに写ってた。びっくりした“あ！ヤバい！”と思って」と大悟を指さし。大悟と「ダイアン」津田が並んで映り込む実際の写真も公開された。

これに共演者は大爆笑。ノブは「渡部さんがWBCでいい席で？」と大悟に状況を確認。大悟が「結構な最前列で」と応じると、渡部は「いや、だからちょっと…すみません」と苦笑い。さらに「試合には勝ったん？」と聞かれた大悟は「負けた」。渡部は「勝ったわ！」と即座につっこみ共演者を盛り上げた。