◇MLB ドジャース 6-0 カブス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

カブス・今永昇太投手が6回途中5失点で今季2敗目(2勝)を喫しました。

前回から中4日で上がった今季6度目の先発マウンドは、初回に3失点する苦しい立ち上がり。2回以降は立て直し無失点で抑えるも、6回にタイムリーを浴びたところで降板しました。

試合後、「初回からこういう展開になると相手ピッチャーも投げやすいと思いますし、(味方)バッターもより相手のいいボールを打たなければいけない。すごく厳しい展開にしてしまった」と反省を口に。

それでも「1年間やっていればこういう日もある」とし、「こういう日にダメなまま終わるのではなく、そこからどうできるか立て直しが大事」とコメント。

そして「6回に(追加)点を取られたが、5回までタフな状況から踏ん張ったのが今日の中では収穫」と前を向きました。

ドジャース・大谷翔平選手とはこの日3打席対戦し、2安打1四球と苦しい結果に。「失投を逃さない素晴らしいバッター」とたたえた今永投手は、「これまでも紙一重のような戦いがたくさんあった。やはり勝負というものは紙一重なので、次の対戦ではその紙一重を自分で拾えるようにしたい」と次回以降のマッチアップへ意気込みました。