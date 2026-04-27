吉田正尚はどうなる？ 異例刷新に踏み切ったレッドソックスに生じる不和 球団幹部の決断に選手は不満公言「もっと話し合うべき重要な問題のはずだ」
チーム内で良き兄貴分として慕われていたコーラ監督(C)Getty Images
シーズン序盤に下された電撃的な決断の波紋が広まっている。
現地時間4月25日、レッドソックスは、アレックス・コーラ監督をはじめ、打撃コーチのピーター・ファッツェ氏、ベンチコーチのラモン・バスケス氏、三塁ベースコーチのカイル・ハドソン氏、打撃アシスタントコーチのディロン・ローソン氏、打撃戦略担当コーチのジョー・クローニン氏の5人を解任。アメリカン・リーグ東地区最下位（11勝17敗）に沈むチーム状況を変えるべく、異例の大刷新に踏み切った。
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最終的な決断を下したサム・ケネディ球団社長が「必要不可欠だった」と振り返ったスタッフの大量解任。だが、コーラ監督はチーム内での信望も厚く、とりわけ選手たちからの反発を招いているという。
それを象徴するようにナインの中には、決定に疑問符を投げかける者もいる。2022年に6年総額1億4000万ドル（約161億円）の大型契約を締結したトレバー・ストーリーは、クレイグ・ブレスロウ編成本部長から受けた選手たちへの人事説明が「満足のいくものではなかった」と公言。「球団の方向性がどうなるかは、明らかに不透明だし、もっと話し合うべき重要な問題のはずだ」と異論を唱えた。
「彼（コーラ監督）は毎日、僕らのことを支えてくれた。彼はいつだって選手たちにとても正直で、僕たちのために身を挺して守ってくれた。監督として求められる以上のことを全てやってくれた。彼の下でプレーできたことに、どれほど感謝しているか言葉では言い表せない」
球団に対する不満を口にするのは、33歳のベテラン野手だけではない。中継ぎエースのギャレット・ウィットロックは、ブレスロー編成本部長をはじめとするチーム幹部から受けた説明が8分間ほどの短いものだったと証言。その上で「彼らは『君たちは野球をするために給料をもらっているのだから、ただ野球に集中すべきだ』と、はっきりと伝えてきた。まぁ……つまりそういう状況なんだ」と思うところがある様子だった。
チーム内の不和は、現地記者もしきりに伝えている。元米スポーツ専門局『ESPN』の記者であるジューン・リー氏は「複数球団のGMがレッドソックスをアイデンティティの危機に陥っている球団だと評している」と断言。「そして、レッドソックス内にいる関係者の数名は、今のチーム運営は、根本的な見直しを迫ることなく、ただただ不満を吸収するだけのように設計されていると考えている」と伝えた。
果たして、今回の刷新はチームに前向きな風をふかせる効果を発揮するのか。コーラ監督体制下で、なかなかチャンスを得られなかった吉田正尚の起用法がどう変貌するかを含めて注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]