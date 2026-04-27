吉田正尚はどうなる？　異例刷新に踏み切ったレッドソックスに生じる不和　球団幹部の決断に選手は不満公言「もっと話し合うべき重要な問題のはずだ」

チーム内で良き兄貴分として慕われていたコーラ監督(C)Getty Images

シーズン序盤に下された電撃的な決断の波紋が広まっている。

現地時間4月25日、レッドソックスは、アレックス・コーラ監督をはじめ、打撃コーチのピーター・ファッツェ氏、ベンチコーチのラモン・バスケス氏、三塁ベースコーチのカイル・ハドソン氏、打撃アシスタントコーチのディロン・ローソン氏、打撃戦略担当コーチのジョー・クローニン氏の5人を解任。アメリカン・リーグ東地区最下位（11勝17敗）に沈むチーム状況を変えるべく、異例の大刷新に踏み切った。

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最終的な決断を下したサム・ケネディ球団社長が「必要不可欠だった」と振り返ったスタッフの大量解任。だが、コーラ監督はチーム内での信望も厚く、とりわけ選手たちからの反発を招いているという。

それを象徴するようにナインの中には、決定に疑問符を投げかける者もいる。2022年に6年総額1億4000万ドル（約161億円）の大型契約を締結したトレバー・ストーリーは、クレイグ・ブレスロウ編成本部長から受けた選手たちへの人事説明が「満足のいくものではなかった」と公言。「球団の方向性がどうなるかは、明らかに不透明だし、もっと話し合うべき重要な問題のはずだ」と異論を唱えた。

「彼（コーラ監督）は毎日、僕らのことを支えてくれた。彼はいつだって選手たちにとても正直で、僕たちのために身を挺して守ってくれた。監督として求められる以上のことを全てやってくれた。彼の下でプレーできたことに、どれほど感謝しているか言葉では言い表せない」