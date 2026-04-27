【ひらがなクイズ】野球の戦術や駅の小さな売店や共通するひらがな2文字は？
言葉の中に隠れた共通のパーツを探し出す「ひらがなクイズ」！
今回は、通勤や通学の途中でお世話になる場所から、試合の緊迫した場面で繰り出される戦術、さらには三者の関係性を表す独特な表現まで、バラエティに富んだ3つの言葉を選びました。頭の中にそれぞれの光景を浮かべながら、空欄に入る2文字を慎重につなぎ合わせてみてください。
きお□□
□□いず
さん□□み
ヒント：駅の構内やホームなどにある、新聞や飲み物などを販売する小さな売店を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すく」を入れると、次のようになります。
きおすく（キオスク）
すくいず（スクイズ）
さんすくみ（三すくみ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常風景の一部となっている店舗の呼称、勝負どころで使われるスポーツ用語、そして古くからの比喩表現という組み合わせでした。普段は別々のジャンルとして認識している言葉も、音のリズムに注目して捉え直すことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを新鮮に感じられるはずです。心地よいひらめきで、頭の中がすっきりと整う感覚を味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、通勤や通学の途中でお世話になる場所から、試合の緊迫した場面で繰り出される戦術、さらには三者の関係性を表す独特な表現まで、バラエティに富んだ3つの言葉を選びました。頭の中にそれぞれの光景を浮かべながら、空欄に入る2文字を慎重につなぎ合わせてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□いず
さん□□み
ヒント：駅の構内やホームなどにある、新聞や飲み物などを販売する小さな売店を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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正解：すく正解は「すく」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すく」を入れると、次のようになります。
きおすく（キオスク）
すくいず（スクイズ）
さんすくみ（三すくみ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常風景の一部となっている店舗の呼称、勝負どころで使われるスポーツ用語、そして古くからの比喩表現という組み合わせでした。普段は別々のジャンルとして認識している言葉も、音のリズムに注目して捉え直すことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを新鮮に感じられるはずです。心地よいひらめきで、頭の中がすっきりと整う感覚を味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)