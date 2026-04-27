ミセス大森元貴、TikTokとApple Musicの新機能で“第1弾”アーティストに決定 きょう午後8時に本人参加、限定画像・動画企画も
「TikTok」は、Apple Musicと連携した新機能「リスニングパーティー」を日本で初展開。第1弾アーティストに、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が決定した。
【写真】『news zero』ミセス大森元貴の新曲を知らせる投稿
「リスニングパーティー」は、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら、互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供する機能。
Apple Musicと連携し、加入者は「楽曲をフル尺再生（Play Full Song)」を通じてTikTokアプリを離れることなくフル尺で再生でき、音楽をより手軽に楽しめるようになる。
今回、日本人アーティスト第1弾として、大森と「リスニングパーティー」の実施が決定。「リスニングパーティー」内では、本日リリースされた新曲「催し」に加え、2月にリリースされたEP『OITOMA』の楽曲も合わせて視聴することが可能となり、「リスニングパーティー」内でしか聴くことができないボイスメッセージや、再生回数に応じて獲得できる限定画像や動画なども用意されている。
また、27日月曜の午後8時には、大森本人が「リスニングパーティー」内のチャットに参加することが決定。楽曲を聴きながらチャットを通じてユーザーと直接会話をする予定となっている。
■大森元貴：TikTok 「リスニングパーティー（Listening Party）」
実施期間：4月27日（月）18：00〜5月3日（日）23：59
大森元貴によるチャット参加：4月27日（月）20：00（予定）
再生回数特典：
＜個人目標＞
再生回数の目標値：13回/1再生1カウント
特典：本リスニングパーティー限定 ソロ画像
＜グループ目標１＞
再生回数の目標値：500回/1再生1カウント
特典：本リスニングパーティー限定 手書きメッセージ
＜グループ目標２＞
再生回数の目標値：1,000回/1再生1カウント
特典：本リスニングパーティー限定 動画コメント
※再生カウントはリスニングパーティー実施期間中の累計数となる。
【写真】『news zero』ミセス大森元貴の新曲を知らせる投稿
「リスニングパーティー」は、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら、互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供する機能。
今回、日本人アーティスト第1弾として、大森と「リスニングパーティー」の実施が決定。「リスニングパーティー」内では、本日リリースされた新曲「催し」に加え、2月にリリースされたEP『OITOMA』の楽曲も合わせて視聴することが可能となり、「リスニングパーティー」内でしか聴くことができないボイスメッセージや、再生回数に応じて獲得できる限定画像や動画なども用意されている。
また、27日月曜の午後8時には、大森本人が「リスニングパーティー」内のチャットに参加することが決定。楽曲を聴きながらチャットを通じてユーザーと直接会話をする予定となっている。
■大森元貴：TikTok 「リスニングパーティー（Listening Party）」
実施期間：4月27日（月）18：00〜5月3日（日）23：59
大森元貴によるチャット参加：4月27日（月）20：00（予定）
再生回数特典：
＜個人目標＞
再生回数の目標値：13回/1再生1カウント
特典：本リスニングパーティー限定 ソロ画像
＜グループ目標１＞
再生回数の目標値：500回/1再生1カウント
特典：本リスニングパーティー限定 手書きメッセージ
＜グループ目標２＞
再生回数の目標値：1,000回/1再生1カウント
特典：本リスニングパーティー限定 動画コメント
※再生カウントはリスニングパーティー実施期間中の累計数となる。