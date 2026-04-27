サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」でエースとして活躍し、2011年W杯優勝に貢献した澤穂希さん（47）が27日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。W杯優勝メンバーのDF岩清水梓（39、日テレ東京V）が今季限りで現役引退することが発表され、感謝の思いをつづった。

「いわし 同じ時代に一緒にサッカーができて幸せです ありがとう」と感謝の思いをつづった。

岩手県出身の岩清水は、下部組織から昇格した日テレで03年、16歳でデビュー。クラブ一筋でプレーし、15〜19年のなでしこリーグ5連覇など黄金期を支えた。06年に19歳の時になでしこジャパン入り。五輪2大会、W杯3大会に出場した。11年女子W杯決勝の米国戦では延長終了間際、後方からのタックルで相手の決定機を阻止。人生初のレッドカードで一発退場となったが、日本をピンチから救う殊勲のプレーで初優勝に貢献した。

20年3月に長男を出産後もピッチに立ち“ママさんWEリーガー”としても活躍。24年8月に左膝前十字じん帯損傷の大ケガを負い、今季はここまでリーグ1試合の出場にとどまっていた。引退後はクラブで普及活動をしながらA級ライセンスを取得する予定。