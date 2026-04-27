【エルサレム＝福島利之】米ニュースサイトのアクシオスは２６日、イスラエルが、世界最先端の対空防衛システム「アイアン・ドーム」をイランからのミサイル攻撃にさらされたアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）に供与していたと報じた。

イスラエルがアイアン・ドームを他国に供与したのは初めてという。

米イスラエルの当局者の話として伝えた。ＵＡＥは２０２０年、米の仲介によって実現した「アブラハム合意」に参画してイスラエルとの国交を正常化し、経済や安全保障面での関係を強めてきた。パレスチナ自治区ガザでの戦闘では微妙な関係が続いたが、アイアン・ドームの供与で連携が一層強まりそうだ。

供与は２月末に戦闘が始まった初期の頃という。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が、ＵＡＥのムハンマド・ビン・ザイド大統領と電話会談し、アイアン・ドーム１基と装置を運用する兵士数十人の派遣を命じたという。

イランはこれまで、ＵＡＥに約５５０発の弾道ミサイルと巡航ミサイルを撃ち込み、２２００機以上のドローン（無人機）を発射した。このうち、ＵＡＥに供与されたアイアン・ドームで数十発のミサイルが迎撃されたという。