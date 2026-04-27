麒麟・川島明が先週末、１泊３日の弾丸スケジュールでカナダにロケに行ったことを２７日付のＸで明かした。

「金曜夕方から一泊三日の弾丸スケジュールでカナダに行ってました。やりたいことは全部できて大満足。このロケの模様は近日サンデーＰＵＳＨスポーツでオンエアされます。」と報告。「帰りの飛行機では変な時間に目覚めてしまい機内食が食べられず、ビールと軽食をオーダーしたらカイジの豪遊セットがきました」とビジネスクラスと思われる機内での食事の写真をアップした。

テーブルの上には、機内ということを忘れてしまいそうな、ぷっくりと柔らかそうな身の焼き鳥が２本、さらにグラスに入ったビールが並んでいる。

この投稿には「機内でカイジの豪遊セット出てくるのじわります」「なるほど。確かにカイジの豪遊セットだわ 笑笑」「機内のカイジ豪遊セット、ビジュアルが完全にあのシーンで笑った」「ビジネスクラス．．．さすがフリーザ最終形態のマイルを持つ男！」「最高ですやん」「機内でのビールと焼き鳥が『カイジの豪遊』に見えてしまうのは、川島さんの圧倒的な『やり遂げた感』が滲み出ているからですね（笑）」など多くの反応が寄せられている。