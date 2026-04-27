【グランデスケール フレームミュージック・ガール 初音ミク】 予約開始：4月28日11時 発売日・価格：未定

　コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール フレームミュージック・ガール 初音ミク」を4月28日11時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

　今回同社公式Xアカウント「コトブキヤ_プラモデル総合」にて本内容を発表しており、約25cmのグランデスケールで表現された「フレームミュージック・ガール 初音ミク」の姿を一足先に確認することができる。

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