コトブキヤ、美少女プラモ「グランデスケール フレームミュージック・ガール 初音ミク」を4月28日より予約開始！
【グランデスケール フレームミュージック・ガール 初音ミク】 予約開始：4月28日11時 発売日・価格：未定
(C) KOTOBUKIYA
コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール フレームミュージック・ガール 初音ミク」を4月28日11時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
今回同社公式Xアカウント「コトブキヤ_プラモデル総合」にて本内容を発表しており、約25cmのグランデスケールで表現された「フレームミュージック・ガール 初音ミク」の姿を一足先に確認することができる。
【4月28日午前11時】「グランデスケール フレームミュージック・ガール 初音ミク」ご予約受付開始！- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) April 27, 2026
「#初音ミク」を約25センチのグランデスケールで初商品化！
拡大による成形色での色再現の増加。
表情は特徴的な「歌い顔」「通常左向き」「通常右向き」の3種が付属します。#FAガール @cfm_miku pic.twitter.com/m0fRQSqZwh
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