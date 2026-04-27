週末、首位スワローズに3連勝を飾ったドラゴンズ。この連勝はベンチに“あるもの”が登場してからでした。

【写真を見る】ドラゴンズ ｢盛り塩｣効果がすごい!? ベンチ前に“邪気払い” 首位スワローズに3連勝 竜の逆襲スタートか!

24日、試合前まで勝率2割を切っていたドラゴンズ。ベンチには邪気払いの｢盛り塩｣が…これで悪い流れが立ち切れたのか！？

1点ビハインドで迎えた9回。

1アウト2、3塁のチャンスで、この試合ここまでノーヒットの村松が、ホームランウイングへ飛び込む逆転サヨナラ3ラン！

2戦目にもやっぱり「盛り塩」

最高の形で3連戦初戦を取ると…25日。この日もベンチには「盛り塩」が。

その効果はさっそく2回に表れます。1アウト満塁の絶好のチャンスをつくると打席には8番・板山！

打球は、大勢のドラゴンズファンが待つライトスタンドへ！前日の勢いそのままに、4点を先制します。

投げては先発の大野が、7回を無失点に抑えるナイスピッチング。通算99勝目を挙げ、チームは2連勝！

3戦目も…あった！「盛り塩」

こうなると、もう欠かせないのが「盛り塩」！

26日は、今シーズン勝ち星のなかった髙橋宏斗が先発。

ランナーを出しながらも要所を締めるピッチングで、首位スワローズ打線を無得点に抑えます。

5回、2アウト満塁のチャンスで打席が回ってくると…打球はライトへ！全力で一塁へ駆け抜け、先制点をもぎ取ります。

その後、リードを広げると最後は守護神・松山が締めて3連勝！

これが盛り塩の力なのか!? ドラゴンズの逆襲が始まりました！