『ちるらん 新撰組鎮魂歌』キャストが宿泊したホテル、コラボルームが登場 特典はオリジナルカードキー【プラン概要・価格】
びわ湖大津プリンスホテル（滋賀県大津市）は、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』とのコラボレーションルームステイプランを、5月15日〜6月30日の期間限定で販売する。
【画像】欲しい…『ちるらん 新撰組鎮魂歌』コラボルームのホテルオリジナルカードキー
『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は滋賀・京都を中心に撮影が実施され、同ホテルは滋賀県内での撮影の際にスタッフ・キャストが宿泊した“聖地”でもある。
コラボルームは、『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の世界を存分に楽しめるよう、客室内を特別装飾。室内には俳優陣の場面写真や、主演・山田裕貴のビジュアルを各所に取り入れ、壁面・窓・ベッド周りに至るまで、作品の魅力を体感できる空間を演出する。また、宿泊客には、ここでしか手に入らないホテルオリジナルのカードキーを特典として用意する。
「滋賀県内のロケ地巡りとあわせてご滞在いただくことで、作品の舞台を実際に体感しながら、より深く『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の世界に浸ることができる特別な宿泊体験をお届けいたします。聖地巡礼と推し活を同時に楽しめるこの機会に、ぜひご利用ください」と呼びかけている。
『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は、幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの熱き生き様を描いた人気コミックを原作とした初の実写ドラマ。史実をベースにしながらも大胆な解釈を加え、迫力あるアクションとスピード感あふれる殺陣で描かれる“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”として注目を集めている。2026年3月にTBSにてスペシャルドラマを放送、U-NEXTでドラマシリーズを独占配信。さらに5月からはHBO Maxで世界配信も予定されている。
■概要
期間：2026年5月15日（金）〜6月30日（火）
プラン：ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』コラボレーションルームステイプラン ※1日1室限定
料金：
Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員 1万4250円より
一般 1万5500円より
※スカイフロアツイン1室2名利用時の1名分
※料金には1泊1名の室料（2名利用時）、サービス料、消費税、朝食が含まれる
※料金は、宿泊日、利用人数により異なる
特典：オリジナルホテルカードキー、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』公式PRキャラクター「まこと」シール
【画像】欲しい…『ちるらん 新撰組鎮魂歌』コラボルームのホテルオリジナルカードキー
『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は滋賀・京都を中心に撮影が実施され、同ホテルは滋賀県内での撮影の際にスタッフ・キャストが宿泊した“聖地”でもある。
コラボルームは、『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の世界を存分に楽しめるよう、客室内を特別装飾。室内には俳優陣の場面写真や、主演・山田裕貴のビジュアルを各所に取り入れ、壁面・窓・ベッド周りに至るまで、作品の魅力を体感できる空間を演出する。また、宿泊客には、ここでしか手に入らないホテルオリジナルのカードキーを特典として用意する。
『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は、幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの熱き生き様を描いた人気コミックを原作とした初の実写ドラマ。史実をベースにしながらも大胆な解釈を加え、迫力あるアクションとスピード感あふれる殺陣で描かれる“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”として注目を集めている。2026年3月にTBSにてスペシャルドラマを放送、U-NEXTでドラマシリーズを独占配信。さらに5月からはHBO Maxで世界配信も予定されている。
■概要
期間：2026年5月15日（金）〜6月30日（火）
プラン：ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』コラボレーションルームステイプラン ※1日1室限定
料金：
Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員 1万4250円より
一般 1万5500円より
※スカイフロアツイン1室2名利用時の1名分
※料金には1泊1名の室料（2名利用時）、サービス料、消費税、朝食が含まれる
※料金は、宿泊日、利用人数により異なる
特典：オリジナルホテルカードキー、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』公式PRキャラクター「まこと」シール