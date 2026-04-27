4月25日・26日に宮城・国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのくで開催された野外ロックフェス『ARABAKI ROCK FEST.26』に出演の布袋寅泰、あいみょん、マキシマム ザ ホルモン、ストレイテナーら各出演アーティストたちが交流を深めるオフショットを続々と公開している。

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布袋寅泰は自身のInstagramに「空と緑が一つになって、オーディエンスとステージも一つになって、最高のバイブレーションを感じながらプレイできたよ」と感想を綴り「ずっとステージサイドで観ていてくれた西川貴教くんをサプライズで呼び込みみんなと歌ったDreamin' は忘れられない思い出になった」とライブショットと共に振り返る。続けての投稿では「清春くん、西川くんと、初めての3ショット。フェスでは楽屋にこもっていることが多かったけど、アラバキでは多くの人と会えたよ」とステージで共演した西川貴教と清春との3ショットや、「あいみょんさんへステージをバトンタッチ」とあいみょんとの2ショット、「以前からお会いしたかった田渕ひさ子さんと。いつかギター談義に花を咲かせましょう！」と田淵ひさ子らと舞台裏での記念写真を次々と投稿。

同じく2日目に出演したあいみょんは自身のXに「7年ぶりのARABAKIでした めっちゃいい天気で、良い気候で気持ちよかった最高！会いに来てくれてありがとう、また必ず帰ってくるー！！あいみょんでした！！」と報告。布袋のInstagramでの2ショットを披露。

初日に出演したストレイテナーのホリエアツシは、「初日のトリはアジカン セッション #ストレイテナー "TENDER" #ELLEGARDEN "虹" #アジカン"遥か彼方"を歌いましたな錚々たるゲストボーカルと、迎えるアジカンの演奏が素晴らしかったし、#スカパラ ボーンズとの共演の多幸感たるや ステージを降りて、細美くんの「一緒に歌えてよかった」に泪 本当に歌えてよかったんだね」と、各グループが結集した集合写真を投稿。

マキシマム ザ ホルモンのなおは、東京スカパラダイスオーケストラの北原雅彦との記念写真や、バンドマンの中で1番付き合いが古いというストレイテナーと一緒にバス移動時に外の景色の動画撮影しているホリエアツシの様子などを報告。

他にも、野外フェスならではの舞台裏や、各アーティストたちが交流を深める激レアショットの数々が公開されている。

（文=本 手）