構えた顔が「B」に見える待望のマレット型！ プロファウンド『Model B』パター、4月27日デビュー
アウタートップ株式会社から「プロファウンド」パターの新作アナウンス。「かねてより多くのゴルファーからリクエストが寄せられていたマレットタイプのパター『Model B』を4月27日より発売いたします」と、同社広報。
【画像】構えた顔つきが、超シンプルな『B』！
「“B（ビー）”という名称は、パターヘッドを上から見たときの形状がアルファベットの『B』に見えることから名付けられました。当社の代名詞である3Dアライメントシステム【HIDE ORANGE Technology】を引き続き搭載しながら、マレット型特有の直進性と、構えた際の圧倒的な安心感を追求した意欲作です」（同）
“ハイドオレンジ”とは、正しく構えられると「視界のオレンジが消える」特許取得済の技術。今作はハーフオフセットのダブルベンドシャフトも相まって「クリアな視界」にするためシンプルな顔に設計。そのため、よりハイドオレンジにも集中しやすそう。 素材は304ステンレスで、ヘッド重量370g。ロフト2.5度・ライ角70度で、ライ角は0.5度刻みで指定でき、長さは0.5?刻みでオーダー可能。また、同社は珍しくMOIも公開しており「4415g-cm2」とミスにも強くなっている。 仕上げはブラックバージョンとシルバーバージョンの2色が選べて、長さは32〜35インチが税抜39,800円。また、37インチのセミアームロックモデルは43,300円となる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】構えた顔つきが、超シンプルな『B』！
「上級者の集中力」が“視線”で手に入る！PING『スコッツデールTEC』パター、4月9日デビュー【打ってみた】
コブラ『3DP TOUR』＆『MIM』パター、こだわりの製法による2機種が4月4日デビュー
トゥーロンゴルフがミッドナイト仕上げの2026年モデルを発表！2つの新形状を追加した11機種が5月デビュー
パターの売り上げはマレット型が約8割!? 今後も「ゼロトルクやマレット型がより増えそうです」【週間ギアランキング】
【画像】構えた顔つきが、超シンプルな『B』！
「“B（ビー）”という名称は、パターヘッドを上から見たときの形状がアルファベットの『B』に見えることから名付けられました。当社の代名詞である3Dアライメントシステム【HIDE ORANGE Technology】を引き続き搭載しながら、マレット型特有の直進性と、構えた際の圧倒的な安心感を追求した意欲作です」（同）
“ハイドオレンジ”とは、正しく構えられると「視界のオレンジが消える」特許取得済の技術。今作はハーフオフセットのダブルベンドシャフトも相まって「クリアな視界」にするためシンプルな顔に設計。そのため、よりハイドオレンジにも集中しやすそう。 素材は304ステンレスで、ヘッド重量370g。ロフト2.5度・ライ角70度で、ライ角は0.5度刻みで指定でき、長さは0.5?刻みでオーダー可能。また、同社は珍しくMOIも公開しており「4415g-cm2」とミスにも強くなっている。 仕上げはブラックバージョンとシルバーバージョンの2色が選べて、長さは32〜35インチが税抜39,800円。また、37インチのセミアームロックモデルは43,300円となる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】構えた顔つきが、超シンプルな『B』！
「上級者の集中力」が“視線”で手に入る！PING『スコッツデールTEC』パター、4月9日デビュー【打ってみた】
コブラ『3DP TOUR』＆『MIM』パター、こだわりの製法による2機種が4月4日デビュー
トゥーロンゴルフがミッドナイト仕上げの2026年モデルを発表！2つの新形状を追加した11機種が5月デビュー
パターの売り上げはマレット型が約8割!? 今後も「ゼロトルクやマレット型がより増えそうです」【週間ギアランキング】