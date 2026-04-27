半導体関連企業の集積で持続的な発展へ、熊本県のサイエンスパーク構想が具体的に進み始めました。



企業や研究機関や集まる中核拠点を、不動産大手の三井不動産が務めることが発表されました。



熊本県が計画する「くまもとサイエンスパーク」は、半導体関連企業のほか大学や研究機関を集積することで、持続可能な生産体制や人材育成につなげようというものです。





パークの中核となるエリアの整備や管理・運営に関する基本協定が、三井不動産と熊本県、それに整備予定の合志市の三者で結ばれました。■三井不動産ソリューションパートナー本部長･細田恭祐執行役員「当社ならではの強みを生かして、熊本を世界に誇れる半導体の聖地にするため、力を尽くしてまいります。」三井不動産が手がけるのは、新たな産業の創出を目指す「イノベーション創発エリア」で、合志市竹迫のおよそ31ヘクタールに整備が予定されています。ソニーの新工場に隣接していて、整備中の中九州横断道路･合志インターチェンジまでおよそ2キロです。5月から造成工事に入り、2030年までに全体の工事が完了する予定です。三井不動産によりますと、国の内外の研究機関を誘致するほか、半導体の研究や製造のプロセスに不可欠な「クリーンルーム」、他にもシェアオフィスなどを整備する方針です。改めてサイエンスパークとは、どんなものでしょうか。熊本県が参考にしているのが台湾の例です。2024年8月、木村知事も視察していたのが、台湾の新竹市にある「サイエンスパーク」です。TSMCの本社など600社以上が立地しています。企業や大学研究所が連携することで、スムーズな半導体関連製品の生産や人材の育成が可能になっています。三井不動産と協定が結ばれ、重要な業務のひとつがパークの管理・運営です。熊本県と三井不動産は近く共同で「パークマネジメント法人」を立ち上げます。台湾のサイエンスパークは、政府が管理していて、企業誘致から土地の分配、整備などの手続きを一括して行います。一方で、熊本版のサイエンスパークは政府の運用ではないため台湾にようにはいきません。そこで、不動産開発の実績がある三井不動産と連携し、「パークマネジメント法人」が手続きを一括化して行う体制を整えようとしています。世界から熱視線が送られる熊本でその効果をどのように発展させていけるのか重要な局面を迎えています。