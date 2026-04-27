歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

兵庫：ワールド記念ホールで開催された公演「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」を終えて、その思いを綴りました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「神戸day2有難うございました」 ステージショットにファン反響 「久しぶりのベリショーーー 最高かっこいい♥♥♥♥」「可愛くて何回見ても涙出る」





浜崎あゆみさんは「神戸day2有難うございました」と記し、ファンに感謝。



続けて「また改めてちゃんと振り返りますがひとまずっ」と綴ると、写真をアップ。







投稿された画像では、浜崎あゆみさんが、黒のスタッズ付きレザージャケットに網タイツ、長い裾を靡かせながら、ダンサーたちをリードする、迫力満点のステージの様子などが見て取れます。







ある写真では、金箔装飾の王座にどっしりと腰掛け、マイクを口元へ掲げて歌唱する姿が。網タイツと毛皮ブーツの対照的なテクスチャ、鋲が散りばめられたレザージャケットが、紫の照明の中で圧倒的な存在感を放っています





別の写真では、紫とピンクの照明が絡む階段状のステージで、あゆさんが両腕を大きく広げてパフォーマンスを披露。周囲にはピンク系の衣装をまとったダンサーたちが並び、サングラス越しの鋭い表情が観る者を引き込みます。



この投稿にファンからは「かっこよすぎますー♥♥」・「えぇー またお衣装と髪型が違うやーつ カッコ可愛いー」・「久しぶりのベリショーーー 最高かっこいい♥♥♥♥」・「あゆちゃん お衣装や演出変わってるとこもあったね かっこよかった！可愛かった！！神戸2daysもとっても楽しかったよ 最幸な時間をありがとう♥♥♥」・「あゆちゃん可愛くて何回見ても涙出る 今日もとっても素敵な時間をありがとう♥またホールでね！」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】