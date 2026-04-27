サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の２０１１年ドイツＷ杯優勝メンバーで、現在は女子プロリーグ「ＷＥリーグ」の理事を務める海堀あゆみさん（３９）らが２７日、報知新聞社（東京・墨田区）を訪問し、２９日に行われるクラシエ杯決勝をＰＲ。決勝に臨む日テレ東京Ｖに在籍し、この日今季限りでの現役引退を発表したＤＦ岩清水梓へ、ねぎらいの言葉を送った。

海堀さんと岩清水は同じ１９８６年生まれ。海堀さんは守護神として、岩清水は最終ラインの要として、なでしこジャパンの守備を支え、ともに２０１１年のドイツＷ杯での優勝を経験した。海堀さんは「リスペクトしかない。私も（１６年に）引退して１０年目になるが、この年で動けるかと言われると（できない）」と、３９歳まで現役を続けた元同僚のすごさを語った。

Ｗ杯優勝から１５年。当時の優勝メンバーはほとんどが引退した。海堀さん自身も現在はＷＥリーグの理事として女子サッカーの普及に取り組んでおり「去年は近賀（ゆかり）さんが引退して、今年は岩清水、川村（優理）とかも。１人１人減っていくな…、と思いながらも、こっち側に来て頂けることは心強い」。大宮とのクラシエ杯決勝は、岩清水にとって最後のタイトル獲得のチャンス。「彼女はファイター。彼女の経験は必ずチームにプラスになる。有終の美になればすごくいいと思うが、チームとしてタイトルを目指していると思うので、チームとして力を出して欲しい」と期待した。（浅岡 諒祐）