Ｋ―ＰＯＰボーイグループ「ＴＷＳ」が２７日、韓国・ソウル市内で５枚目のミニアルバム「ＮＯ ＴＲＡＧＥＤＹ」のリリースに先立ちメディアショーケースを行った。

タイトル曲の「Ｙｏｕ，Ｙｏｕ」などを披露。予約注文数だけですでに１１６万枚を突破したといい、リーダーのＳＨＩＮＹＵは「この数字は単なる数字ではなくて、ファンのみなさんからいただいたモチベーションだと考えてもっと頑張れるＴＷＳになります」と意気込んだ。

今回の新譜はＴＷＳの主体的な愛がテーマ。ＤＯＨＯＯＮ、ＹＯＵＮＧＪＡＥ、ＪＩＨＯＯＮ、ＨＡＮＪＩＮが作詞に参加している。「Ｙｏｕ，Ｙｏｕ」の制作秘話について、ＪＩＨＯＯＮは「メンバー同士で『愛とはなんだろう』と定義について話し合いました。この質問に対しての答えは、僕たちから見た４２（サイ、ファンネーム）のみなさん。観客席から見て下さる４２のまなざしから答えを見つけることができました」と語った。

前作のミニアルバム「ｐｌａｙ ｈａｒｄ」のタイトル曲「ＯＶＥＲＤＲＩＶＥ」では、曲に合わせてかわいらしく肩を左右に揺らす「アンタルチャレンジ」がＳＮＳで大流行。ＹＯＵＮＧＪＡＥは「アンタルチャレンジに関して、うまくいくとは思わずこんなに愛されるとは１ミリたりとも思っていませんでした」と予想外の反響に驚いたという。それでも「メンバーはベストを尽くして活動してきたので、認めてくださったことがありがたい」と謙虚に話した。

新曲のチャレンジは「Ｄｄａ―ｒｕｍ」という発音を生かした「ダルムチャレンジ」。ＪＩＨＯＯＮは「中毒的なサビを利用したチャレンジがあります。ある動作を真似するチャレンジでもあるので皆さんに楽しんでいただけたら」と自信。ＨＡＮＪＩＮは「ＩＵ先輩の曲、ドラマがとても好きなので、ＩＵ先輩と一緒にコラボしたい」とチャレンジ競演にラブコールを送っていた。