５年ぶり赤字の浦和　２５年クラブW杯への補強など響く　田口誠社長「一過性で構造的なものではない」

浦和は２７日、定時株主総会を開き、２０２５年度の事業収支を承認した。営業収入は前期比１０億９９００万円増の１１３億１０００万円となり、２０２３年度の１０３億８４００万円を上回って過去最高を大幅更新。一方で、ＦＩＦＡクラブワールドカップ出場を見据えた選手補強や海外遠征費の増加などで経費も膨らみ、当期純損失は１億円となった。最終赤字は新型コロナ禍の２０２０年度以来、５年ぶり。浦和の田口誠代表取締役社長は「今回の赤字について、数年前からクラブＷ杯を見据えて補強をしてきた一過性のもので、構造的なものではない。２６年以降は投資をいかに結果を続けるか。投資の分を何とか勝ち取るように頑張っていきたい」と話した。

２０２５年シーズンは、Ｊ１リーグ（７位）、ルヴァン杯、天皇杯（ともにベスト８敗退）で無冠に終わり、クラブＷ杯は１次リーグ敗退に終わった。それでも営業収入は大幅増。入場料収入は前期比２億２００万円増の２２億１４００万円。リーグ戦平均入場者数は３万７３５０人、年間入場者数は７０万９６５５人で、２年連続７０万人超を記録した。広告料収入は４１億９５００万円で４年連続４０億円超を維持。グッズ収入も１６億８２００万円で３年連続の過去最高更新となった。クラブＷ杯関連グッズの好調に加え、Ｊリーグクラブ初の常設クラブマスコット専門店「ＲＥＤＩＡ ＦＡＣＴＯＲＹ」の開業も寄与した。

一方で、営業費用は１１５億３２００万円。事業経費は前期比１５億２４００万円増の１０５億２７００万円に膨らんだ。チーム運営費は６３億３００万円で、うち選手・監督・コーチ報酬は４３億８４００万円。クラブＷ杯を見据えた補強や長期海外遠征、円安による海外決済増などが響いた。営業損失は２億２２００万円、経常損失７９００万円、当期純損失１億円となった。

純資産は１８億２１００万円を維持。クラブは「ここ数年で積み上げてきた純資産の一部を投資に充当した形だが、引き続き強固な財務基盤を維持している」と説明した。