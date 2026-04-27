たくろう、カベポスター、ツートライブ、ダブルヒガシら大阪を拠点に活動していたお笑いコンビが、ついに4月から東京に進出！ あの実力派コンビも同じく満を持して上京したが、41歳のあの人は、小学1年生の娘に衝撃的なことを言われ……!?

【TVer】「ダッセ～！」大阪の大先輩に対して陰で悪口!? 『ダブルインパクト』3位と4位の41歳コンビが本音トーク

あの実力派コンビとはセルライトスパのこと。『第37回ABCお笑いグランプリ』で優勝し、『ダブルインパクト～2025漫才＆コント二刀流No.1決定戦～』で3位になった実力派コンビだ。

そんなセルライトスパの大須賀健剛は、家族そろって上京。上京前に大須賀が、「転校になるけど大丈夫？」と小学1年生の娘に尋ねたところ、「うん。嫌いな子もいっぱいいるから大丈夫」と返されたのだとか。

さらに大須賀が、「好きな子とかできてないの？」「どんな子？」と尋ねると、娘は「土を食べる子」と、再び予想外の回答。大須賀は、「早急に転校しようと思った」と冗談交じりに振り返り、サシ飲み相手で同い年の西村真二（コットン）と笑い合った。

なお、大須賀と西村の初サシ飲み映像は、海原やすよ ともこが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）4月23日放送回で公開。サシ飲みの舞台は、大阪の北新地にある“串しゃぶ”の専門店まつたけだ。

『ダブルインパクト』ファイナリストとして火花を散らした大須賀と西村。芸歴は大須賀が18年目、西村が15年目で、大須賀のほうが先輩だが、実は2人は同い年で誕生月も同じだ。大須賀は、共通点や酒のおかげもあってだんだん西村に心を開き、東京への不安や、漫才もコントも評価される“二刀流”ならではの悩みなどを赤裸々に語った。

【TVer】北新地で朝5時まで営業！ 深夜の体に染み渡る“串しゃぶ”のウマさにセルスパ大須賀＆コットン西村がうなりまくり！