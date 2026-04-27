アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めて、28日で2か月です。



中東情勢の悪化は地域の憩いの場にも大きな影響を及ぼしています。



灯油価格の急激な上昇を受け、大館市の温泉宿泊施設は入浴料金の値上げを決めました。



青森との県境、矢立峠の頂上近くにある温泉宿泊施設、「大館矢立ハイツ」です。



源泉かけ流しの温泉には、鉄分が豊富に含まれていて特徴的な色合いとなります。



体が温まりやすく、湯冷めもしづらいといい、年間およそ7万人が訪れる地域の憩いの場です。





記者「お湯加減はどうですか？」大館市から「最高です・・・・いいあんばい」しかし、地域自慢の温泉にも中東情勢が影を落としています。大館矢立ハイツ 阿部史支配人「こちらボイラーになります」「24時間まわしておりますので、月にだいたい灯油で1万リッターぐらい使います」「大館矢立ハイツ」では、浴槽のお湯は温泉をそのまま使っていますが、シャワーや洗面台、客室などで使うお湯は、すべてボイラーで温めたお湯を使っています。業者から仕入れている灯油の価格は、この1年間、1リットルあたり税抜き90円前後でしたが、中東情勢が悪化して以降、その価格は急激に上がりました。先月16日に給油した時は2月と比べて30円高い、1リットルあたり125円。今月も115円程度で、価格が落ち着く気配は見られません。阿部史支配人「3月からですと、30円上がった時は（月に）30万円、今ですと4月だと（月に）20万円ぐらいはいつもと違いますね」やむなく今週金曜日から、日帰り入浴の大人料金を450円から500円への値上げを決めました。入浴料の値上げは2年連続となりますが、以前から続いている物価高と人件費の高騰も影響し、苦渋の決断だったといいます。阿部史支配人「（利用者の）半分以上地元の方なので地元の方には心苦しいですね」「（灯油代だけで）年間でこれだと360万ぐらい上がってしまうのでそれで済めばいいんですけど、これからは電気代とかどんどん上がるみたいですので、どのぐらい上がるかちょっと心配ですね」先行きの見通せない中東情勢は、地域の憩いの温泉にも大きな影響を及ぼしています。※4月27日午後6時15分のABS news every.でお伝えします