キャンドゥに「ダンボ」のグッズ登場中クリアステッカーやポーチ、巾着セットなど日常使いしやすいアイテムが勢ぞろい。

キャンドゥは、ディズニー・アニメーション映画『ダンボ』をモチーフにしたオリジナル商品を、2026年4月23日からCan★Doネットショップと店舗で順次販売しています（一部店舗を除く）。

映画公開85周年の『ダンボ』がオリジナルグッズになって登場

頑張り屋の「ダンボ」のチャーミングな仕草や表情が盛りだくさん。さらに、友達のネズミ「ティモシー」やお母さんの「ジャンボ」も描かれています。

・クリアステッカー

全部揃えたくなるキュートなステッカーです。

価格は各110円。※ブラインド仕様

・ミニミニバッグ

ダンボやティモシーの表情がかわいいミニミニバッグです。どれが出るかはお楽しみ。

価格は各220円。※ブラインド仕様

・A4クリアホルダー／ボールペン／メモ帳

実用的なステーショナリーも登場します。

価格は各110円。

・アクリルカラビナ／アクリルキーホルダー／ダイカットキーホルダー

ダンボ達と一緒にお出かけできるアイテムです。

価格は各220円。

・各種ポーチ

3種のポーチは、用途別に使い分けられそう。

価格は、画像一番上の横長ポーチは110円、真ん中のフラットクリアポーチは220円、一番下のスクエアクリアポーチは330円。

・巾着セット

サイズの異なる巾着のセットです。

価格は330円。

詳しくは、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

（C）Disney

東京バーゲンマニア編集部