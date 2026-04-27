キャンドゥに「ダンボ」のグッズ登場中クリアステッカーやポーチ、巾着セットなど日常使いしやすいアイテムが勢ぞろい。
キャンドゥは、ディズニー・アニメーション映画『ダンボ』をモチーフにしたオリジナル商品を、2026年4月23日からCan★Doネットショップと店舗で順次販売しています（一部店舗を除く）。
映画公開85周年の『ダンボ』がオリジナルグッズになって登場
頑張り屋の「ダンボ」のチャーミングな仕草や表情が盛りだくさん。さらに、友達のネズミ「ティモシー」やお母さんの「ジャンボ」も描かれています。
・クリアステッカー
全部揃えたくなるキュートなステッカーです。
価格は各110円。※ブラインド仕様
・ミニミニバッグ
ダンボやティモシーの表情がかわいいミニミニバッグです。どれが出るかはお楽しみ。
価格は各220円。※ブラインド仕様
・A4クリアホルダー／ボールペン／メモ帳
実用的なステーショナリーも登場します。
価格は各110円。
・アクリルカラビナ／アクリルキーホルダー／ダイカットキーホルダー
ダンボ達と一緒にお出かけできるアイテムです。
価格は各220円。
・各種ポーチ
3種のポーチは、用途別に使い分けられそう。
価格は、画像一番上の横長ポーチは110円、真ん中のフラットクリアポーチは220円、一番下のスクエアクリアポーチは330円。
・巾着セット
サイズの異なる巾着のセットです。
価格は330円。
詳しくは、公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
（C）Disney
東京バーゲンマニア編集部