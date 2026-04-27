あるものが2,000円で食べ放題です。岡山県津山市のスーパーに、一風変わったレストランが登場しました。2日間限定・・・いったい何が食べ放題だったのでしょうか。

【写真を見る】スーパーに2,000円で食べ放題のレストランが登場 その名も「チン！するレストラン」 メニューは一体ナニ？【岡山】

大人も子どもも大満足。おいしそうに食べているのは…。

「ピーピーガチャ」

すべて冷凍食品。中学生以上2,000円、小学生1,000円で約240種類が食べ放題なんです。

「朝ごはんも抜いてきました」

東京や大阪では大人気のイベント。このたび中四国地方で初めて開催されました。津山市のスーパー「マルイウエストランド店」でおととい（25日）、きのう（26日）の2日間開かれた、冷凍食品とアイスクリームが食べ放題のイベント。その名も「チン！するレストランinマルイ」です。

制限時間は90分。いつもは躊躇してしまう贅沢な商品もためらう必要はありません。

（記者）

「こんなに食べられるんですか」

（参加者）

「パパが食べてくれます。大きいので大丈夫だと思います」

（記者）

「…だそうですけど、どうですか」

（参加者）

「がんばります」

年々需要が高まる「冷凍食品」

共働き世帯の増加などにより、手軽に食べられる冷凍食品は年々需要が拡大していて、こちらのスーパーでも豊富な商品を取り揃えようと売り場を拡張して対応しているといいます。

こうしたなか開かれた今回の食べ放題イベント。技術の進歩で日々進化する冷凍食品の魅力を再認識してもらうことが狙いです。

（マルイ 松田和也社長）

「こんなにおいしい商品があるんだと、家庭で活用できるようなそんな商品を多くの商品の中から見つけていただけたらと」

豪快に「食べまくる」人たち

デザートのアイスクリームも約150種類が選び放題とあって参加者は大興奮です。気になる商品や大好物をここぞとばかりに食べまくっていました。

（記者）

「アイスぜんぶ食べたんですか」

（参加者）

「はい。ぜんぶ食べました」

「空？」

「空です」

（記者）

「きょうポテト食べるの何袋目」

（参加者）

「4袋目」

（記者）

「すごいね。まだ食べられる？」

「うん」

おいしさと圧倒的なメニューの数であらゆる世代を魅了していました。

（記者）

「赤ちゃんはまだ食べるものがない？」

（参加者）

「（冷凍）マスカット食べました。おいしかったね」

土曜、日曜と2日間限りのこのイベント。参加した180人が、幸せなひと時を過ごしました。