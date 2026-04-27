『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（KADOKAWA）の「ムビチェキ」がムービーウォーカーより4月27日（月）から発売開始された。

【画像】『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のムビチェキ絵柄

人気キャラちいかわの映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の画像チェキ™️とオンラインムビチケ前売券がひとつになった「ムビチェキ」がMOVIE WALKER STOREにて期間&数量限定で販売開始。本物のチェキ™️にちいかわ、ハチワレ、うさぎをプリント。絵柄は全5種類の限定販売となる。

ムビチェキは、チェキ™️の裏面に『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のムビチケ情報（購入番号・暗証番号）をシールで貼り付け。通常のムビチケと同様に映画館の座席指定を行う事ができる。裏面のシールは、チェキ™️から剥がす事も可能。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの映画の一コマをプリントしたムビチェキとなっている。

■『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』あらすじある日、ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、突如として顔にチラシを貼り付けたうさぎがやって来る。ハチワレがそのチラシを確認すると、それは「特別な島へご招待」と書かれた招待状であった。「島でのカンタンな討伐で100倍の報酬をもらおう」「限定島ラーメンに限定スイーツ、甘いもの辛いものみーんな実質無料」といった言葉に釣られ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。チラシの内容を怪しがるラッコとともに乗船し、島に上陸したちいかわ一同を待ち受けていたものとは…!?

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（文＝リアルサウンド ブック編集部）