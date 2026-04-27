新規設定ファンド一覧 4月第4週（4月20日～4月24日） 新規設定ファンド一覧 4月第4週（4月20日～4月24日）

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4月第4週（4月20日～4月24日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇4月20日

グローバル・コモディティ・ファンド

運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



〇4月21日

ノムラ・エマージング・オープン

運用会社：野村アセットマネジメント



〇4月22日

日本コンテンツＩＰ関連成長株ファンド（ジャパン・ポップカルチャー）

運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント



〇4月23日

グローバル金融株ファンド（予想分配金提示型）

運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント



グローバル金融株ファンド（１年決算型）

運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント



お金のデザイン・デジタル・レンディング・ファンド（貯蓄マックス！）

運用会社：お金のデザイン



〇4月24日

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２６－０４（ぜんぞう２６０４）

運用会社：あおぞら投信



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