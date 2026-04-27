新規設定ファンド一覧 4月第4週（4月20日～4月24日）
4月第4週（4月20日～4月24日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇4月20日
グローバル・コモディティ・ファンド
運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
〇4月21日
ノムラ・エマージング・オープン
運用会社：野村アセットマネジメント
〇4月22日
日本コンテンツＩＰ関連成長株ファンド（ジャパン・ポップカルチャー）
運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
〇4月23日
グローバル金融株ファンド（予想分配金提示型）
運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント
グローバル金融株ファンド（１年決算型）
運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント
お金のデザイン・デジタル・レンディング・ファンド（貯蓄マックス！）
運用会社：お金のデザイン
〇4月24日
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２６－０４（ぜんぞう２６０４）
運用会社：あおぞら投信
株探ニュース
運用開始日
〇4月20日
グローバル・コモディティ・ファンド
運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
〇4月21日
ノムラ・エマージング・オープン
運用会社：野村アセットマネジメント
〇4月22日
日本コンテンツＩＰ関連成長株ファンド（ジャパン・ポップカルチャー）
運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
〇4月23日
グローバル金融株ファンド（予想分配金提示型）
運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント
グローバル金融株ファンド（１年決算型）
運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント
お金のデザイン・デジタル・レンディング・ファンド（貯蓄マックス！）
運用会社：お金のデザイン
〇4月24日
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２６－０４（ぜんぞう２６０４）
運用会社：あおぞら投信
株探ニュース