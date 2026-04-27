　4月第4週（4月20日～4月24日）に新規設定されたファンドは以下の通り。

運用開始日
〇4月20日
グローバル・コモディティ・ファンド
運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

〇4月21日
ノムラ・エマージング・オープン
運用会社：野村アセットマネジメント

〇4月22日
日本コンテンツＩＰ関連成長株ファンド（ジャパン・ポップカルチャー）
運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント

〇4月23日
グローバル金融株ファンド（予想分配金提示型）
運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント

グローバル金融株ファンド（１年決算型）
運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント

お金のデザイン・デジタル・レンディング・ファンド（貯蓄マックス！）
運用会社：お金のデザイン

〇4月24日
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２６－０４（ぜんぞう２６０４）
運用会社：あおぞら投信

株探ニュース