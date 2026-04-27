「日経225ミニ」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限1万6189枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月27日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6189枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16189( 10189)
ソシエテジェネラル証券 10383( 8383)
バークレイズ証券 6369( 6369)
SBI証券 5143( 2041)
楽天証券 2784( 1062)
三菱UFJeスマート 722( 436)
フィリップ証券 414( 414)
松井証券 357( 357)
マネックス証券 321( 321)
インタラクティブ証券 201( 201)
ドイツ証券 82( 82)
日産証券 76( 76)
JPモルガン証券 3365( 55)
豊証券 42( 42)
岩井コスモ証券 16( 16)
みずほ証券 12( 12)
ゴールドマン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
立花証券 2( 2)
三菱UFJ証券 4000( 0)
ビーオブエー証券 1310( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 227225( 227223)
ソシエテジェネラル証券 141223( 141221)
バークレイズ証券 82442( 82442)
SBI証券 81245( 38283)
楽天証券 52805( 27459)
松井証券 26135( 26135)
日産証券 18712( 18712)
サスケハナ・ホンコン 13453( 13453)
BNPパリバ証券 10469( 10469)
JPモルガン証券 9475( 9475)
三菱UFJeスマート 15396( 9090)
ビーオブエー証券 8558( 8558)
モルガンMUFG証券 6317( 6309)
ゴールドマン証券 5923( 5845)
マネックス証券 4679( 4679)
みずほ証券 4512( 4335)
野村証券 3812( 3796)
広田証券 3782( 3782)
インタラクティブ証券 2913( 2913)
フィリップ証券 2227( 2227)
東海東京証券 63( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 138( 138)
ABNクリアリン証券 99( 99)
楽天証券 44( 40)
豊証券 36( 36)
フィリップ証券 34( 34)
松井証券 21( 21)
SBI証券 27( 13)
JPモルガン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 20( 6)
マネックス証券 4( 4)
ドイツ証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16189( 10189)
ソシエテジェネラル証券 10383( 8383)
バークレイズ証券 6369( 6369)
SBI証券 5143( 2041)
楽天証券 2784( 1062)
三菱UFJeスマート 722( 436)
フィリップ証券 414( 414)
松井証券 357( 357)
マネックス証券 321( 321)
インタラクティブ証券 201( 201)
ドイツ証券 82( 82)
日産証券 76( 76)
JPモルガン証券 3365( 55)
豊証券 42( 42)
岩井コスモ証券 16( 16)
みずほ証券 12( 12)
ゴールドマン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
立花証券 2( 2)
三菱UFJ証券 4000( 0)
ビーオブエー証券 1310( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 227225( 227223)
ソシエテジェネラル証券 141223( 141221)
バークレイズ証券 82442( 82442)
SBI証券 81245( 38283)
楽天証券 52805( 27459)
松井証券 26135( 26135)
日産証券 18712( 18712)
サスケハナ・ホンコン 13453( 13453)
BNPパリバ証券 10469( 10469)
JPモルガン証券 9475( 9475)
三菱UFJeスマート 15396( 9090)
ビーオブエー証券 8558( 8558)
モルガンMUFG証券 6317( 6309)
ゴールドマン証券 5923( 5845)
マネックス証券 4679( 4679)
みずほ証券 4512( 4335)
野村証券 3812( 3796)
広田証券 3782( 3782)
インタラクティブ証券 2913( 2913)
フィリップ証券 2227( 2227)
東海東京証券 63( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 138( 138)
ABNクリアリン証券 99( 99)
楽天証券 44( 40)
豊証券 36( 36)
フィリップ証券 34( 34)
松井証券 21( 21)
SBI証券 27( 13)
JPモルガン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 20( 6)
マネックス証券 4( 4)
ドイツ証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース