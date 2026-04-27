「日経225先物」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限7378枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月27日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7378枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7378( 7378)
ソシエテジェネラル証券 4550( 4550)
バークレイズ証券 3099( 3099)
サスケハナ・ホンコン 704( 704)
ゴールドマン証券 672( 650)
JPモルガン証券 848( 636)
SBI証券 1033( 547)
松井証券 501( 501)
日産証券 422( 422)
楽天証券 743( 329)
モルガンMUFG証券 288( 288)
インタラクティブ証券 251( 251)
マネックス証券 196( 196)
ビーオブエー証券 181( 181)
BNPパリバ証券 150( 150)
フィリップ証券 143( 143)
HSBC証券 134( 134)
三菱UFJ証券 110( 110)
UBS証券 117( 95)
シティグループ証券 90( 90)
三菱UFJeスマート 18( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 111( 111)
ソシエテジェネラル証券 75( 75)
楽天証券 28( 20)
SBI証券 20( 18)
バークレイズ証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 9( 9)
JPモルガン証券 8( 8)
松井証券 6( 6)
日産証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7378( 7378)
ソシエテジェネラル証券 4550( 4550)
バークレイズ証券 3099( 3099)
サスケハナ・ホンコン 704( 704)
ゴールドマン証券 672( 650)
JPモルガン証券 848( 636)
SBI証券 1033( 547)
松井証券 501( 501)
日産証券 422( 422)
楽天証券 743( 329)
モルガンMUFG証券 288( 288)
インタラクティブ証券 251( 251)
マネックス証券 196( 196)
ビーオブエー証券 181( 181)
BNPパリバ証券 150( 150)
フィリップ証券 143( 143)
HSBC証券 134( 134)
三菱UFJ証券 110( 110)
UBS証券 117( 95)
シティグループ証券 90( 90)
三菱UFJeスマート 18( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 111( 111)
ソシエテジェネラル証券 75( 75)
楽天証券 28( 20)
SBI証券 20( 18)
バークレイズ証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 9( 9)
JPモルガン証券 8( 8)
松井証券 6( 6)
日産証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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