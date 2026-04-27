この記事をまとめると ■旧車乗り特有の頻出フレーズを分析 ■後悔や自負など複雑な心理が混在する ■合理性より感情が価値判断を左右しているといえる

旧車好きの定型フレーズに隠れた心理

クルマ好き、とくに旧車的なクルマを愛する人々の会話には、ある種の定型文または定型フレーズが存在する。それはもはや挨拶に近いものから、過去の自分への懺悔、さらにはメーカーへの無茶な要求まで多岐にわたるが、共通しているのは「最新のクルマに対する複雑な感情」だ。

今回は、旧車界隈でしばしば耳にするフレーズをピックアップし、彼らがどんなシーンで、どんな思いを込めてそれを放っているのかを解剖してみたい。

「あのとき無理してでも買っておけばよかった」

中古車相場が高騰している昨今、頻繁に、そして深い溜息とともに漏らされるのがこの言葉だ。

R34 GT-Rが2000万円を超え、かつては「20万円ぐらいで買える練習機」だったS13シルビアが400万円超のプライスで掲載されている中古車情報サイトを見たとき、あるいは自分が過去に手放したクルマが、いまの買い取り相場では当時の3倍ほどになっていると知ったときなどに、このフレーズは発せられる。

このフレーズの主成分はもちろん「後悔」ではあるものの、一種の「選球眼自慢」も含まれている。「俺は相場が上がる前から、あのクルマのよさに気づいていた（買わなかった・維持できなかっただけだ）」というプライドの裏返しである。タイムマシンで当時に戻れたとしても、当時の自分にはそれを維持し続ける金はなかったはずなのだが、記憶は、都合よく書き換えられている場合が多い。

「結局あのころのクルマがいちばん楽しかったよね」

最新モデルに試乗したり、メディアで最新モデルの試乗記事を読んだり、あるいはトラブル続きの愛車をなんとか修理して、走り出した直後などに語られることが多いフレーズだ。現代のクルマはあまりに優秀すぎて「運転している」というよりは「移動させられている」感覚に陥ることがある。それに対するアンチテーゼなわけだが、このフレーズを使うとき、彼らは不便さを「味」と呼び、故障を「コミュニケーション」と呼ぶ。客観的に見ればマイナスといえる側面でも、彼らのフィルターを通せば「何らかのよきモノ」に変換されるのである。

現代の新車に対しては不満タラタラ!?

「余計な装備はいらないからもっと安くしてほしい」

「クルマが高くなりすぎた」という不満から派生するフレーズであり、自動ブレーキやアダプティブクルーズコントロール、大型液晶ディスプレイ等々のせいで、かつての大衆車クラスが300万円を超える車両価格になっているのを見たとき、このフレーズは発せられる。

「ウインドウは極端な話パワーウインドウじゃなくていいし、オーディオも1DINでいい。先進安全装備もいらない。そのぶんだけ車体を軽くして、そして安くしてくれ」というような主張だが、実際にそんなストイックすぎる仕様を発売するにしても、現代の厳しい安全基準をクリアすれば価格はさほど下がらず、結局はニッチな層に少数しか売れないことをメーカーは気づいている。そしてじつのところ、このフレーズをいっている彼ら自身も、心の奥底ではそれに気づいているものと思われる。

「壊れたんじゃない、消耗品を交換しただけだ」

旧車乗りが、家族やクルマ好きではない友人などから「また故障したの？」と図星を指されたときに発動する、最強の防御呪文。実際に消耗部品を交換したときはもちろんのこと、客観的に見れば「普通に故障でしょ？」と考えられるケースにおいても、ときおりこの防御呪文は発せられる。

たとえば「ウインドウレギュレーターが壊れて窓が落ちてしまった」というのは普通に考えて「故障」なわけだが、彼らにいわせれば「消耗部品が交換タイミングを迎えた」に過ぎない。なぜならばウインドウレギュレーターといえども永久に使い続けられる部品ではなく、国産車であれば10年から20年ほどで、一部の輸入車では5年程度で「消耗」するものだからだ。

エンジンブロック、あとはせいぜいホイール本体ぐらいが非消耗品であり、そのほかはすべて消耗品であると考えるのが、旧車オーナーや一部の輸入車オーナーにとっては心の平静を保つための秘訣となっている。そしてそのうち感覚が麻痺し、本当に「クルマの部品はほぼすべてが消耗品なので、それが要交換となるのは決して“故障”ではないのだ」と、素で思うようになっていく。筆者もそんなひとりだった。

「なかなかよさげな新型車だね。MTがあれば俺も買うんだけど」

このフレーズを発した者のうち、メーカーが「わかりました。MT版、作ってみました」となった際に実際それを購入するのは、1割から2割ぐらいだろうか。

わからないが、このフレーズをいった者の全員が本当に購入するなら、メーカーもMT車のラインアップをもう少し増やすはずだが、実際はなかなかそうもなっていないのが現実である。