SHISHAMO、ラストライブを生中継 “悲願”とどろきスタジアム公演
6月14日に開催されるSHISHAMOのラストライブを、WOWOWが生中継にて放送・配信する。
【写真】「言葉で言えないくらい楽しみ」近影を公開したSHISHAMO・宮崎朝子
2013年のCDデビュー以降、13年にわたる活動に終止符を打つ3ピースロックバンド・SHISHAMO。バンドの地元、神奈川県川崎市のUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）で開催されるラストライブ2Days公演より、2日目の『GOODBYE DAY』の模様が生中継される。
等々力陸上競技場は、SHISHAMOにとって“悲願”の場所。かつて2度、開催を予定していたものの、1度目は台風の影響で直前に中止。2度目もコロナ禍の直撃を受け再び中止に。そんな「バンドの地元である川崎市の“とどろき”でライブを」という想いが最後にいよいよ叶う。
また、WOWOWでは、ラストライブを生中継するとともに、過去の名ライブを一挙放送・配信する。
■『生中継！SHISHAMO THE FINAL!!! 〜Thanks for everything〜 GOODBYE DAY』
6月14日（日） 午後5：00〜生中継
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
■『SHISHAMO NO BUDOKAN!!!』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜3週間アーカイブ配信あり
■『SHISHAMO NO OSAKA-JOHALL!!!』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜3週間アーカイブ配信あり
■『SHISHAMO ワンマンツアー2017春 「明日メトロですれちがうのは、魔法のような恋』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜3週間アーカイブ配信あり
■『SHISHAMO NO BEST ARENA!!! EAST』
8月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜3週間アーカイブ配信あり
■『SHISHAMO NO BUDOKAN!!! 〜10YEARS THANK YOU〜』
8月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜3週間アーカイブ配信あり
■『SHISHAMO 10th Anniversary Final Live「FINALE!!! -10YEARS THANK YOU-」』
8月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜3週間アーカイブ配信あり
【写真】「言葉で言えないくらい楽しみ」近影を公開したSHISHAMO・宮崎朝子
2013年のCDデビュー以降、13年にわたる活動に終止符を打つ3ピースロックバンド・SHISHAMO。バンドの地元、神奈川県川崎市のUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）で開催されるラストライブ2Days公演より、2日目の『GOODBYE DAY』の模様が生中継される。
また、WOWOWでは、ラストライブを生中継するとともに、過去の名ライブを一挙放送・配信する。
■『生中継！SHISHAMO THE FINAL!!! 〜Thanks for everything〜 GOODBYE DAY』
6月14日（日） 午後5：00〜生中継
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
■『SHISHAMO NO BUDOKAN!!!』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜3週間アーカイブ配信あり
■『SHISHAMO NO OSAKA-JOHALL!!!』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜3週間アーカイブ配信あり
■『SHISHAMO ワンマンツアー2017春 「明日メトロですれちがうのは、魔法のような恋』
7月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜3週間アーカイブ配信あり
■『SHISHAMO NO BEST ARENA!!! EAST』
8月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜3週間アーカイブ配信あり
■『SHISHAMO NO BUDOKAN!!! 〜10YEARS THANK YOU〜』
8月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜3週間アーカイブ配信あり
■『SHISHAMO 10th Anniversary Final Live「FINALE!!! -10YEARS THANK YOU-」』
8月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜3週間アーカイブ配信あり