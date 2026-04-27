荒川弘原作『百姓貴族』第4期、制作決定 第2期再放送も
テレビアニメ『百姓貴族』4th Seasonが制作されることが発表された。
【画像】まさかの展開（笑）ソフビ化された原作者・荒川弘
本作は、隔月刊誌『WINGS-ウィングス-』（新書館）で連載中の、シリーズ累計520万部を突破する人気農家エッセイ漫画が原作。漫画家・荒川弘氏がマンガ家になる前の7年間、北海道で農業に従事していた頃が描かれている。
『百姓貴族』4th Seasonの放送を控え、7月2日より、2nd Season（全12話／毎週木曜 後9：54）がTOKYO MXにて再放送される。
2023年7月よりテレビアニメ第1期、2024年10月より2nd Season、2025年10月より3rd Seasonと3期にわたってTOKYO MXにて放送。このたび制作が決定した4th Seasonの放送も予定している。
また、荒川氏がまさかのソフビフィギュア化。大きさは全高約20センチのビッグサイズ。表情は「笑顔」と「口笛」の2種類がラインナップされている。5月13日まで予約受付中で、8月発売予定。
【画像】まさかの展開（笑）ソフビ化された原作者・荒川弘
本作は、隔月刊誌『WINGS-ウィングス-』（新書館）で連載中の、シリーズ累計520万部を突破する人気農家エッセイ漫画が原作。漫画家・荒川弘氏がマンガ家になる前の7年間、北海道で農業に従事していた頃が描かれている。
『百姓貴族』4th Seasonの放送を控え、7月2日より、2nd Season（全12話／毎週木曜 後9：54）がTOKYO MXにて再放送される。
また、荒川氏がまさかのソフビフィギュア化。大きさは全高約20センチのビッグサイズ。表情は「笑顔」と「口笛」の2種類がラインナップされている。5月13日まで予約受付中で、8月発売予定。
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