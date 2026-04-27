櫻坂46『マガジン』4号連続ジャック “第3弾”田村保乃・山下瞳月・山川宇衣先行カット公開
15日発売の『週刊少年マガジン』20号から、アイドルグループ・櫻坂46が4号連続ジャックがスタートした。28日発売の22・23GW合併号では、第3弾として田村保乃・山下瞳月・山川宇衣が登場。このたび、新たな先行画像が公開された。
【追加画像】『マガジン』をジャックした大園玲・村山美羽・稲熊ひな
各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると、応募者全員に「ポストカードセット」をプレゼントする企画も実施する。
＜スタッフ・表紙＋巻頭グラビア 田村保乃＞
撮影／細居幸次郎 スタイリング／武久真理江 ヘアメイク／田村直子 デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／EMMA ROUGE VIF、Au BANNISTERF、ANNUALF、RYU KAGA
＜スタッフ・巻中グラビア 山下瞳月＞
撮影／神藤 剛 スタイリング／優哉 ヘアメイク／田村直子 デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／CIAOPANIC TYPY、池袋サンシャインシティアルパ店、POLS、AVIE
＜スタッフ・巻末グラビア 山川宇衣＞
撮影／HIROKAZU スタイリング／優哉 ヘアメイク／田村直子 デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／verandah omotesando、CIAOPANIC TYPY、池袋サンシャインシティアルパ店、osharewalker
●各号ラインナップ
20号（4月15日発売）
表紙＋巻頭グラビア 守屋麗奈
巻中グラビア 谷口愛季
巻末グラビア 浅井恋乃未
21号（4月22日発売）
表紙＋巻頭グラビア 大園玲
巻中グラビア 村山美羽
巻末グラビア 稲熊ひな
22/23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア 田村保乃
巻中グラビア 山下瞳月
巻末グラビア 山川宇衣
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜
【追加画像】『マガジン』をジャックした大園玲・村山美羽・稲熊ひな
各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると、応募者全員に「ポストカードセット」をプレゼントする企画も実施する。
＜スタッフ・表紙＋巻頭グラビア 田村保乃＞
撮影／細居幸次郎 スタイリング／武久真理江 ヘアメイク／田村直子 デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／EMMA ROUGE VIF、Au BANNISTERF、ANNUALF、RYU KAGA
撮影／神藤 剛 スタイリング／優哉 ヘアメイク／田村直子 デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／CIAOPANIC TYPY、池袋サンシャインシティアルパ店、POLS、AVIE
＜スタッフ・巻末グラビア 山川宇衣＞
撮影／HIROKAZU スタイリング／優哉 ヘアメイク／田村直子 デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／verandah omotesando、CIAOPANIC TYPY、池袋サンシャインシティアルパ店、osharewalker
●各号ラインナップ
20号（4月15日発売）
表紙＋巻頭グラビア 守屋麗奈
巻中グラビア 谷口愛季
巻末グラビア 浅井恋乃未
21号（4月22日発売）
表紙＋巻頭グラビア 大園玲
巻中グラビア 村山美羽
巻末グラビア 稲熊ひな
22/23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア 田村保乃
巻中グラビア 山下瞳月
巻末グラビア 山川宇衣
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜