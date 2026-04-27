田村保乃

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　15日発売の『週刊少年マガジン』20号から、アイドルグループ・櫻坂46が4号連続ジャックがスタートした。28日発売の22・23GW合併号では、第3弾として田村保乃・山下瞳月・山川宇衣が登場。このたび、新たな先行画像が公開された。

【追加画像】『マガジン』をジャックした大園玲・村山美羽・稲熊ひな

　各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると、応募者全員に「ポストカードセット」をプレゼントする企画も実施する。

＜スタッフ・表紙＋巻頭グラビア　田村保乃＞
撮影／細居幸次郎　スタイリング／武久真理江　ヘアメイク／田村直子　デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／EMMA ROUGE VIF、Au BANNISTERF、ANNUALF、RYU KAGA

＜スタッフ・巻中グラビア　山下瞳月＞
撮影／神藤 剛　スタイリング／優哉　ヘアメイク／田村直子　デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／CIAOPANIC TYPY、池袋サンシャインシティアルパ店、POLS、AVIE

＜スタッフ・巻末グラビア　山川宇衣＞
撮影／HIROKAZU　スタイリング／優哉　ヘアメイク／田村直子　デザイン／松本麻実(GROSVENOR design.)
衣装協力／verandah omotesando、CIAOPANIC TYPY、池袋サンシャインシティアルパ店、osharewalker

●各号ラインナップ

20号（4月15日発売）
表紙＋巻頭グラビア　守屋麗奈
巻中グラビア　谷口愛季
巻末グラビア　浅井恋乃未

21号（4月22日発売）
表紙＋巻頭グラビア　大園玲
巻中グラビア　村山美羽
巻末グラビア　稲熊ひな

22/23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア　田村保乃
巻中グラビア　山下瞳月
巻末グラビア　山川宇衣

24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア　山崎天
巻中グラビア　小島凪紗
巻末グラビア　佐藤愛桜