櫻坂46田村保乃・山下瞳月・山川宇衣「週マガ」登場 特別コラボ3号目の先行写真公開
【モデルプレス＝2026/04/27】4月28日発売の「週刊少年マガジン」（講談社）22／23合併号に櫻坂46の田村保乃、山下瞳月、山川宇衣が登場する。
【写真】27歳櫻坂メンバー、白ドレス姿で透明感あふれる
4月15日発売の同誌20号から、国立競技場（MUFGスタジアム）でのライブを成功させた櫻坂46が4号連続でジャック。今回特別コラボ3号目に登場する田村、山下、山川の先行画像が公開された。（modelpress編集部）
22／23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア 田村保乃
巻中グラビア 山下瞳月
巻末グラビア 山川宇衣
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳櫻坂メンバー、白ドレス姿で透明感あふれる
◆田村保乃・山下瞳月・山川宇衣、特別コラボ3号登場
4月15日発売の同誌20号から、国立競技場（MUFGスタジアム）でのライブを成功させた櫻坂46が4号連続でジャック。今回特別コラボ3号目に登場する田村、山下、山川の先行画像が公開された。（modelpress編集部）
◆登場メンバー一覧
22／23合併号（4月28日発売）
表紙＋巻頭グラビア 田村保乃
巻中グラビア 山下瞳月
巻末グラビア 山川宇衣
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜
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