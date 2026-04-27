アル・パチーノ86歳、元恋人と誕生日に再会 子ども二人をもうけ20年前に破局
「ゴッドファーザー」シリーズなどで知られる名優アル・パチーノ。86歳の誕生日の前夜に、約20年前に別れた恋人で俳優のビヴァリー・ダンジェロとの2ショットをキャッチされた。
【写真】アル・パチーノ＆ビヴァリー・ダンジェロ、1999年のプレミアでの2ショット
アルは2023年に54歳年下の恋人ノア・アルファラとの間に息子のローマン・アルファラ・パチーノが誕生するなど、歴代恋人との間に合計4人の子どもをもうけている。昨年6月にはローマの人気レストランで、若い女性ジャーナリストから頬にキスされる様子が報じられるなど、86歳にして私生活でも話題が尽きない。
Page Sixによると、現地時間4月24日、米ビバリーヒルズでビヴァリーと外出する姿がキャッチされた。アルより12歳年下のビヴァリーは、黒のパンツに白いインナー、ベージュのテイラードジャケットとカラフルなスカーフを合わせた装い。一方のアルは、紺色のコートに黒のパンツとスニーカー、ニットキャップ、柄物のスカーフを合わせていたという。
2人は1996年から交際を始め、2001年に双子のアントン・ジェームズとオリヴィア・ローズをもうけたのち、2004年に破局した。
ビヴァリーは2023年、インスタグラムに投稿した映像の中で、「1997年にアルから、自分の子どもの母親になって欲しいと言われた」と告白。「破局は複雑だったものの、子どもたちへの愛情があったために、対立を解消し、親として新たな歴史を築く礎となった」と語った。
また、「私とアルの関係は、二人のアーティストの間で築かれた、他に類を見ない深い友情です」ともコメントしていた。同年には、当時22歳だった子どもたちと一緒に、ロサンゼルスで脱出ゲームに挑戦する様子も目撃されている。
アルは現在も俳優として精力的に活動しており、誕生日当日には、悪役を務める新作映画『デッドマンズ・ワイヤー』の新スチールが日本で一挙公開された。
本作は、ガス・ヴァン・サント監督が実話を映画化したクライム・スリラー。犯人が自分の首と人質をワイヤーとショットガンで固定し、63時間にわたって籠城した、異常な事件を描く。予算やスケジュールの都合でわずか19日間で撮影が行われたという本作で、アルは1日で4シーンを撮影するなど、ハイペースで臨んだと伝えられている。
【写真】アル・パチーノ＆ビヴァリー・ダンジェロ、1999年のプレミアでの2ショット
アルは2023年に54歳年下の恋人ノア・アルファラとの間に息子のローマン・アルファラ・パチーノが誕生するなど、歴代恋人との間に合計4人の子どもをもうけている。昨年6月にはローマの人気レストランで、若い女性ジャーナリストから頬にキスされる様子が報じられるなど、86歳にして私生活でも話題が尽きない。
2人は1996年から交際を始め、2001年に双子のアントン・ジェームズとオリヴィア・ローズをもうけたのち、2004年に破局した。
ビヴァリーは2023年、インスタグラムに投稿した映像の中で、「1997年にアルから、自分の子どもの母親になって欲しいと言われた」と告白。「破局は複雑だったものの、子どもたちへの愛情があったために、対立を解消し、親として新たな歴史を築く礎となった」と語った。
また、「私とアルの関係は、二人のアーティストの間で築かれた、他に類を見ない深い友情です」ともコメントしていた。同年には、当時22歳だった子どもたちと一緒に、ロサンゼルスで脱出ゲームに挑戦する様子も目撃されている。
アルは現在も俳優として精力的に活動しており、誕生日当日には、悪役を務める新作映画『デッドマンズ・ワイヤー』の新スチールが日本で一挙公開された。
本作は、ガス・ヴァン・サント監督が実話を映画化したクライム・スリラー。犯人が自分の首と人質をワイヤーとショットガンで固定し、63時間にわたって籠城した、異常な事件を描く。予算やスケジュールの都合でわずか19日間で撮影が行われたという本作で、アルは1日で4シーンを撮影するなど、ハイペースで臨んだと伝えられている。