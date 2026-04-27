（新静岡セノバ前から中継 永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（永井 大勝 アナウンサー）

「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日、スーパーで聞いた今お得な食材を値段とともに紹介。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。今回紹介していただけるのは「フードマーケットマム」青果担当の梶山さんです。





ということで、きょうご紹介するお野菜こちらです。葉ショウガ。（松浦 悠真 気象予報士）葉ショウガ大好きです。（永井 大勝 アナウンサー）静岡市のこの久能地区の名産でもあります。この葉ショウガなんですけれども、先週に比べて役4割ほど安くなっているということで、これから最盛期を迎えるこの葉ショウガ、きょうもスタジオに野菜ソムリエ･澤井さんがいらっしゃいますので、豆知識を教えてください澤井さん。（スタジオ 澤 井志帆 アナウンサー）葉ショウガ、ショウガって体を温めてくれるイメージがあると思うんですが、生で食べると体の表面を素早く温める効果。加熱して食べると体の芯からじっくり温める効果があるといわれているんです。食べ方によって温め方が違うらしいです。（永井 大勝 アナウンサー）とても分かりやすいですね。（スタジオ 澤 井志帆 アナウンサー）ありがとうございます。（松浦 悠真 気象予報士）とてもショウガのようにキレのある…。（永井 大勝 アナウンサー）その葉ショウガですが、ここからはきょう（27日）の販売価格を見ていきましょう。一束106円で「フードマーケットマム下川原店」で販売されているということで、この久能地区の、この葉ショウガは高級葉ショウガとして全国にも出荷されているそうなので、これぐらいのお値段でお安く買えるというのは、やはり県民にとってはうれしいですよね。（松浦 悠真 気象予報士）特権ですよね。（永井 大勝 アナウンサー）そうですよね。さあそんな葉ショウガ、ここからは簡単レシピを紹介していきます。こちらです。・「葉ショウガの肉巻き」（松浦 悠真 気象予報士）いいですねお、肉と合わせるのもおいしいですよね（永井 大勝 アナウンサー）津川さんも好きですよね…こういうの。（スタジオ レギュラーコメンテーター 津川祥吾 氏）大好きですね。こういうのもお酒も進んじゃいますよね。（永井 大勝 アナウンサー）材料はこちらです。では作り方をご覧ください。葉ショウガは茎の部分をおよそ10センチ残して切り落として、根の部分は薄く皮をむいてください。その後、豚肉に塩コショウを振って薄力粉をまぶし、根の部分に巻きつけます。そして中火で焼き目をつけて酒を加えてふたをして約4分間蒸し焼きにします。最後に酒、砂糖醤油を入れて煮詰めたら完成です。さあ簡単の簡単にできるこの「葉ショウガの肉巻き」スタジオにご用意しました。さあ静岡出身の中川さんもぜひお召し上がりください。（スタジオ出演者 試食）（永井 大勝 アナウンサー）「葉ショウガの肉巻き」、皆さんもぜひ試してみてください。以上、「静岡献立予報」でした。