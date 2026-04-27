災害に強い技術開発に取り組む企業などを表彰するジャパン・レジリエンス・アワードで東根市の外装建材メーカー「アイジー工業」がこの度、最優秀賞を受賞し、27日、東根市役所を表敬訪問しました。



ジャパンレジリエンスアワードは地震や大雨などの災害に強い国や地域づくりのほか、「国土強靭化」につながる技術開発などを行った企業や団体、個人に贈られるものです。

今回最優秀賞に輝いたのは、アイジー工業の屋根材「アイジールーフ・スーパーガルテクトシリーズ」です。屋根材に断熱材を注入し、高い断熱性と軽さが特徴です。

アイジー工業によりますとリフォームの際などに設置することで、建物の耐震性を高めるほか、台風や地震などで壊れてしまった屋根の迅速な復旧にも用いられています。

27日、アイジー工業の森安弘社長らが佐藤慎司東根市副市長を訪問し、受賞を報告しました。



アイジー工業・森安弘社長「屋根瓦ではなく軽い屋根にしていただくことで住宅自体の耐震性が高まるというところも評価いただいたのではないか。引き続き耐久性のより強い商品を開発していきたい」



今回受賞した屋根材は、雪の少ない地域で使用されていることから森社長は、「今後、雪国でも使用できる屋根材を開発していきたい」と話していました。