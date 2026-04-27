東京都は２７日、熱中症を防ぐ職場づくりを進める事業者に対し、新たに支給する奨励金２０万円のエントリー受け付けを始めた。

「暑さに配慮した職場環境づくり奨励金」と名付け、「暑さチェッカー」と呼ばれる暑さ指数（ＷＢＧＴ）の測定器や電動ファン付き作業服の導入などを推奨する。

気温３１度以上かＷＢＧＴ２８以上の作業環境で、連続１時間以上または１日４時間超の作業を行う職場のある都内の小規模企業者が申請できる。飲食・小売業、サービス業、卸売業は従業員５人以下、製造業や建設業などその他業種は同２０人以下の事業者が「小規模」に該当する。

初回（２５０社まで）は来月１３日までインターネットで募り、審査を経て支給を決める。予定数を超えた場合は抽選を行う。６、８、１０月にもエントリー期間を設け、今年度中に計１０００社の支援を予定している。

小池百合子都知事は２４日の定例記者会見で、働く・暮らす・装うの三つの環境で「クール」な生活習慣の導入を目指す都の新キャンペーン「東京クールビズ」に触れ、「企業の熱中症予防を進めることは、働く人々を守るという点でも大切だ。ぜひ奨励金を活用してほしい」と話した。