武豊（57）のデビュー40年を記念した展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」が、東京都中央区の銀座三越で開催される。29日の一般公開に先立ち、内覧会が行われた。

今回初公開のデビュー40年記念ムービー「The Derby Dream Goes On〜鳴りやまないダービーの夢」なども紹介された。オリジナルのテーマソングに乗せてレース映像とアニメーションで構成されており、自身も声優として出演。他に関智一、津田健次郎、和氣あず未、村竹ラシッド、木梨憲武が声優として登場する。武豊デビュー40年記念ムービーテーマソング「KAZE」はHakubiによるオリジナルとなっている。

あいさつに立った武豊は「拝見させていただいて、自分で言うのも変ですけど、感動しました。ウルッときました。いろいろ思い出すこともありますし、レースに乗っている気にさせてもらえる音楽でしたね」と語った。

展示会は銀座三越新館7階の催物会場で、6月15日まで。時間は午前10時から午後8時（最終日は午後5時終了）。入場は各日終了1時間前まで。入場料は一般1800円、高校・中学生1400円（税込み）。