バスケットボールりそなグループ・B1です。



来シーズンからの新たなリーグ・Bプレミア開幕を前に、秋田ノーザンハピネッツは25日と26日が、いまのB1としては最後のアウェーでの試合でした。



これまでアウェーではB1で通算・99勝のハピネッツ。



25日は西地区最下位の富山グラウジーズに10点差負け。





26日、アウェー100勝へのラストチャンスに挑みました。アウェーでの最後の勝利は去年11月1日。アウェーB1通算100勝にリーチをかけて5か月近くが経ちました。白のハピネッツ。立ち上がりのリズムの悪さは今シーズンの大きな課題でしたが…第1Q、シューティングガード高比良が3連続で3ポイントを決めて、チームに勢いをもたらしました。しかし！第2Qでミスが重なり勢いが続かなかったハピネッツ。リードは最大15点あったものの、流れを引き戻せませんでした。昨シーズン、ハピネッツでプレーした相手のヤニス モランには来日後最多得点を更新され、最後は17点差をつけられたハピネッツ。これで6連敗。B1通算アウェー100勝も達成できませんでした。♢♢♢♢♢今シーズン、B1全26チームの最下位が確定したハピネッツ。Bリーグが始まってからのこの10年間は…1年目からいきなりのB2降格、1年でのB1復帰もありました。4年前には、結果的に唯一となったチャンピオンシップ進出を果たしたシーズンもあった中で、ラストイヤーの今シーズンは非常に苦しく厳しいものでした。今シーズン、そしてB1リーグとしての最終節は次の土日、ホームに佐賀バルーナーズを迎えます。最後にふさわしい試合をファン・ブースターに届けてほしいと思います。※配信は文字情報のみです※4月27日午後6時15分のABS news every.でお伝えします