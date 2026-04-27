ABS秋田放送

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バスケットボールりそなグループ・B1です。

来シーズンからの新たなリーグ・Bプレミア開幕を前に、秋田ノーザンハピネッツは25日と26日が、いまのB1としては最後のアウェーでの試合でした。

これまでアウェーではB1で通算・99勝のハピネッツ。

25日は西地区最下位の富山グラウジーズに10点差負け。

26日、アウェー100勝へのラストチャンスに挑みました。

アウェーでの最後の勝利は去年11月1日。

アウェーB1通算100勝にリーチをかけて5か月近くが経ちました。

白のハピネッツ。

立ち上がりのリズムの悪さは今シーズンの大きな課題でしたが…

第1Q、シューティングガード高比良が3連続で3ポイントを決めて、チームに勢いをもたらしました。

しかし！

第2Qでミスが重なり勢いが続かなかったハピネッツ。

リードは最大15点あったものの、流れを引き戻せませんでした。

昨シーズン、ハピネッツでプレーした相手のヤニス モランには来日後最多得点を更新され、最後は17点差をつけられたハピネッツ。

これで6連敗。

B1通算アウェー100勝も達成できませんでした。

♢♢♢♢♢

今シーズン、B1全26チームの最下位が確定したハピネッツ。

Bリーグが始まってからのこの10年間は…

1年目からいきなりのB2降格、1年でのB1復帰もありました。

4年前には、結果的に唯一となったチャンピオンシップ進出を果たしたシーズンもあった中で、ラストイヤーの今シーズンは非常に苦しく厳しいものでした。

今シーズン、そしてB1リーグとしての最終節は次の土日、ホームに佐賀バルーナーズを迎えます。

最後にふさわしい試合をファン・ブースターに届けてほしいと思います。

※配信は文字情報のみです
※4月27日午後6時15分のABS news every.でお伝えします