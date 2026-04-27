ハピネッツはアウェー100勝に向けラストチャンスに挑むも…流れを引き戻せず
バスケットボールりそなグループ・B1です。
来シーズンからの新たなリーグ・Bプレミア開幕を前に、秋田ノーザンハピネッツは25日と26日が、いまのB1としては最後のアウェーでの試合でした。
これまでアウェーではB1で通算・99勝のハピネッツ。
25日は西地区最下位の富山グラウジーズに10点差負け。
アウェーでの最後の勝利は去年11月1日。
アウェーB1通算100勝にリーチをかけて5か月近くが経ちました。
白のハピネッツ。
立ち上がりのリズムの悪さは今シーズンの大きな課題でしたが…
第1Q、シューティングガード高比良が3連続で3ポイントを決めて、チームに勢いをもたらしました。
しかし！
第2Qでミスが重なり勢いが続かなかったハピネッツ。
リードは最大15点あったものの、流れを引き戻せませんでした。
昨シーズン、ハピネッツでプレーした相手のヤニス モランには来日後最多得点を更新され、最後は17点差をつけられたハピネッツ。
これで6連敗。
B1通算アウェー100勝も達成できませんでした。
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今シーズン、B1全26チームの最下位が確定したハピネッツ。
Bリーグが始まってからのこの10年間は…
1年目からいきなりのB2降格、1年でのB1復帰もありました。
4年前には、結果的に唯一となったチャンピオンシップ進出を果たしたシーズンもあった中で、ラストイヤーの今シーズンは非常に苦しく厳しいものでした。
今シーズン、そしてB1リーグとしての最終節は次の土日、ホームに佐賀バルーナーズを迎えます。
最後にふさわしい試合をファン・ブースターに届けてほしいと思います。
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※4月27日午後6時15分のABS news every.でお伝えします