＝LOVEのメンバー、大場花菜によるコミックエッセイ『はなコミ！～となりにアイドル～』（KADOKAWA）が8月7日（金）に発売される。

【画像】アイドルの日常が描かれたイコラブ大場花菜によるコミックエッセイ

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）のメンバーで、特技のイラストを生かして公式グッズ制作にも携わっている大場花菜。2022年9月から2026年3月までWEBメディア「ウォーカープラス」で連載し、「アイドルの舞台裏が覗ける」と大きな反響を呼んだコミックエッセイ『はなコミ！～となりにアイドル～』の、待望の書籍化が決定した。

楽曲制作やレッスン、握手会、ライブといった「アイドルの日常」を、大場花菜本人がゆるくてかわいいタッチのイラストで描いた本作には、“令和の究極のラブソング”としてSNSを中心に大きな話題を呼んだ『絶対アイドル辞めないで』や、2025年12月30日放送の「第67回 輝く！日本レコード大賞」にて、プロデューサーの指原莉乃が作詩賞を受賞した、楽曲『とくべチュ、して』などの制作秘話も収録されている。

＝LOVEのメンバーはもちろん、姉妹グループである≠ME（ノットイコールミー）、≒JOY （ニアリーイコールジョイ）のメンバーも登場。書籍版オリジナルのコンテンツとして、アイドルを志した原点を描いた描き下ろしエピソードや、本作のために特別に撮影した撮り下ろし実写カットなども収録。

本書の発売を記念し、大場花菜本人が登壇する発売記念イベントの開催が決定。お渡し会、オンラインサイン会が開催。Amazonで紙書籍を購入した方に、本書収録のイラストを使用したオリジナルスマホ壁紙を配布。特典配布期間は2026年10月23日までとなっている。

大場花菜は発売に際して「この度『はなコミ！～となりにアイドル～』の書籍化が決定いたしました！！ずっと夢だった書籍化！この目標を掲げてコツコツと描いてきました！！初期段階のはなコミから現在のはなコミを読み比べると、かなりの成長物語になっていると思います！！（笑）書き下ろしの漫画やイラスト、撮り下ろしの写真も撮っていただきました！♡是非お手に取って何度でも読んでいただけたら嬉しいです！！よろしくお願いします！！」とコメント。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）