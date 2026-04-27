ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の日本公開を記念して、東京ディズニーリゾートでは7月2日から9月14日までスペシャルイベントを開催。スマートフォンを使って参加できるスタンプラリーや、特別なデコレーションなどの企画が発表されました。

イベントのタイトルは『ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5』。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両方で実施されます。

■思わず立ち止まりたくなる仕掛けが随所に

東京ディズニーランドでは、トゥモローランドに総勢50体のバズ軍団のフォトスポットやキャラクターが壁面に大きく描かれたデコレーションなどが登場します。さらにウエスタンランドには2種類の的あてが楽しめるスペースも登場。

東京ディズニーシーでは、アトラクション『トイ・ストーリー・マニア！』周辺に特別な装飾が登場し、映画の世界を楽しむことができます。

■パーク内で体験プログラム実施

東京ディズニーランドでは、体験できるプログラムとして『トイフレンズスタンプラリー』が実施されます。

ウエスタンランドやワールドバザール、トゥモローランドには、ウッディやバズ・ライトイヤーをはじめとした『トイ・ストーリー5』の仲間たちが待つスポットが登場。

ゲストは、ご自身のスマートフォンを使って参加し、6か所のスポットにある“ピクサー・ボール”にスマートフォンをタッチしてスタンプを集めることができます。すべてのスポットを巡りスタンプを6個集めると、オリジナルシールをキャストからもらうことができます。

『ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5』では、ディズニーホテルやディズニーリゾートラインでもパークと連動したプログラムが展開され、スペシャルメニューやグッズが登場するということです。