Ｊ１千葉は２７日、オンラインで、横浜ＦＭ戦（２９日・フクアリ）に向けた会見を行った。

２５日の川崎戦からシーズン終盤の５連戦が始まった。２９日・横浜ＦＭ、５月２日・浦和、６日・ＦＣ東京、１０日・町田。基本は中３日の間隔で試合消化をしていくが、浦和戦のみ今季初めて中２日で行われる。

小林慶行監督は「どれだけフレッシュな状態を作っていけるか。どこのタイミングでオフを入れるかは重要になってくる。あとはこういう成績だと、普通の状態ではないので、フレッシュ感を取り戻すのは大変な作業。脳の疲労も取らないと躍動感ある表現ができなくなってしまう」と語った。

開幕時に比べたらケガ人は戻ってきているものの、復帰と離脱を繰り返しているＦＷとセンターバックは手薄な状況。またＤＦ高橋壱晟、ＤＦ久保庭良太、ＤＦ河野貴志の最終ライン３人がすでに警告を２枚をもらい、累積での出場停止がリーチ。状況次第では、選手起用のやりくりが厳しくなってくる。

指揮官は「どうですかね。ターンオーバーできるぐらいケガもなく、みんながそろっていればそういうような話になるのかなとは思いますけど、実際はそうでないポジションが複数あるのでしょうがない。頑張ってもらうしかないですね」と既存メンバーの奮起に期待した。