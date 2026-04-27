MBSの河田直也アナウンサーが27日までに、自身のインスタグラムを更新。23日に52歳の誕生日を迎えたことを伝えた。

河田アナは「先日よんチャンTVスタジオメンバーで食事会 まじめな話もアホみたいな話もしながら盛り上がりました」と報告。「そして最後にサプライズでバースデーケーキが 私23日が誕生日だったんです」と明かした。

そして「後輩たちにお祝いしてもらい本当に幸せです みんなありがとう！」と感謝。同番組に出演中のアナウンサーらとの写真を披露した。

この投稿を受け、2023年末に退社し、現在はビジネス系映像メディアの運営を手がける「PIVOT」でMC・プロデューサーの野嶋紗己子アナが「河田さんおめでとうございます」と祝福。「みんなも元気そう！素敵な一年になりますように！！！！」とコメントを寄せた。

また他に「素敵な写真ですね」「今年も良い一年になりますように」「MBSのみなさんもお初天神行かれることあるんですね！」「最高の写真 前田君もいてるやん」「これからも応援しています」「本当に仲良しですね」などの声が集まった。

河田アナは1999年に立命館大学を卒業後、同局に入社。2児の父。