岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」第２話が２４日に放送された。

神奈川県警の青委署刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）の事件捜査と並行して、兄弟が幼少だった１９９５年、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺された事件（時効成立）発生前後が描かれた。

父朔太郎の勤務先で、何か事情を知ってそうな辛島金属工場の辛島貞夫（長江英和）が登場。妻ふみは当時、車いすに乗っており「リハビリ中」だったことが描かれた。

公式でも「山岳写真家。山岳事故により、リハビリをしている」と紹介されている。

田鎖兄弟と仲が良く、顔が正面から鮮明には映らなかったが演じていたのは仙道敦子だった。

また事件直後に兄・田鎖真が自宅２階ベランダから目撃した、逃げていく犯人に切りつけられたのは、足利晴子（中西希亜良）＝現代で質屋兼情報屋になっている晴子（井川遥）だった。

再度、犯人が逃走していく場面が放送され、路上で出くわした足利晴子と背丈が大きくはちがわないようにも見え、走る足音も大柄男性のものではないようにも。

仙道敦子の登場があまりにわずかだったことも相まって、辛島ふみは実は歩ける？との見方も浮上している。