世界最高峰のアクションスポーツの賞金大会「Ｘゲームズ」千葉大会が７月４、５日、「幕張メッセ」（千葉市美浜区）で開催される。

大会組織委員会が発表した。

Ｘゲームズの国内開催は今大会で５回目。２５年は大阪市内で開催されたが、２年ぶりに千葉市内で開かれることになった。組織委員会によると、世界各国から各競技のトップ選手８０人ほどが参加する予定という。

大会中ではスケートボード、自転車ＢＭＸ、オフロードバイクのモトエックスの３競技１５種目が行われる。今大会から「女子ＢＭＸパーク」などが新種目として加わった。

Ｘゲームズは「リブランディング」と銘打って、今年夏から「Ｘゲームズリーグ」を開始。所属選手が各地のＸゲームズで得たポイントで年間優勝を争うもので、「東京」「ロサンゼルス」「サンパウロ」「ニューヨーク」の４チームが頂点をかけて競い合う。

リーグには、日本勢からパリ五輪スケートボード女子ストリート「金」の吉沢恋（ここ）（ＡＣＴ ＳＢ ＳＴＯＲＥ）ら１３選手が参加している。チームに所属しない選手は、「フリーエージェント」として大会に参加する。