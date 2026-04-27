ALPHA DRIVE ONE、日本開催「ASEA 2026」出演決定！ENHYPEN・&TEAMらと同日登場

ALPHA DRIVE ONEが、日本・ベルーナドームのステージに立つ。

授賞式「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026」（以下、「ASEA 2026」）が、5月16日と17日の2日間、埼玉県のベルーナドームで開催される。

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オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生したALPHA DRIVE ONEは、「ASEA 2026」初日となる16日に出演する予定だ。

ALPHA DRIVE ONEの出演について、「ASEA 2026」側は「2024年にスタートした『ASEA』は、毎年アジアを超えて世界的に影響力を持つアーティストを厳選し、授賞とハイレベルなパフォーマンスを行うグローバル授賞式として定着している。今年も過去1年間に顕著な成果を収めたトップクラスのアーティストが多数参加し、華やかなステージを繰り広げる予定だ」とコメントした。

（画像提供＝ASEA組織委員会）

初日となる16日には、MONSTA XのヒョンウォンとIVEのレイがMCを務め、ALPHA DRIVE ONE、&TEAM、CANDY TUNE、CUTIE STREET、DXTEEN、ENHYPEN、FRUITS ZIPPER、IDID、木村ミサ、KYOKA、SWEET STEADY、VVUPらが出演する（以上、ABC順）。また、俳優のイ・ジュノとコ・ユンジョンも参加し、会場を盛り上げる。

2日目となる17日には、東方神起のチャンミンと女優のイ・ソンギョンがMCを担当。ラインナップには、ATEEZ、Hearts2Hearts、生田斗真、クォン・ウンビ、NOWZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、ウォノ、xikersらが名を連ねている。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。