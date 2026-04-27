【約3割値下げ】ローソンストア100「ツインシュー」106円に　新作ミルククリームも登場

株式会社ローソンストア100が運営する「ローソンストア100」（565店舗／2026年3月末時点）は5月6日から、全店舗で人気の定番スイーツ「ツインシュー カスタード&ホイップ」の税込価格を138円から106円へ、約3割値下げする。

あわせて同日より、「ツインシュー ミルククリーム&ホイップ」を税込117円で新発売する。いずれの商品も、ローソンおよびナチュラルローソンでは取り扱わない。

ローソンストア100

■原材料見直しで価格引き下げを実現

物価高が続く中、同社では人気スイーツをより求めやすい価格で提供することを目的に、クリームや生地の原材料を見直し、調達コストを抑制。これにより、既存商品の値下げと新商品の低価格での投入を実現したとしている。

〈バニラ風味を強化した定番商品〉

◆ツインシュー カスタード&ホイップ（税込106円）

シュー生地の中にカスタードクリームとホイップクリームを詰めた定番商品。今回の値下げにあわせて、カスタードクリームにバニラシードを加え、より豊かなバニラの風味が楽しめるよう仕立てた。

【値下げ前「ツインシュー」の画像はこちら】

〈ミルク感を楽しめる新商品も登場〉

◆ツインシュー ミルククリーム&ホイップ（税込117円）

北海道産の牛乳と練乳を使用したミルククリームにホイップクリームを合わせ、シュー生地に詰めた新商品。ミルクのコクとやさしい甘みが特徴だ。

【画像はこちら】新発売の「ツインシュー ミルククリーム&ホイップ」(税込117円)

同社はこれまでも、物価高の中で生活を応援する取り組みとして価格改定を実施してきた。直近では4月15日、「鮭おにぎり」や「明太子おにぎり」など、海苔を巻いていないおにぎり5品の税込価格を130円から108円に値下げした。

値下げ後、おにぎり全体の平均販売数は前週同曜日比で約1割増加した（集計期間：4月15日〜4月20日）。

同社は今後も、求めやすい価格帯の商品開発を進めていく方針としている。