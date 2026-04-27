

香川県庁

かがわ県産品振興機構の職員が、元職員の給与明細書を誤って職員募集の選考結果通知書と同封して第三者に送付していたことが分かりました。

かがわ県産品振興機構によりますと、機構の職員募集に応募していた第三者に対して22日に担当職員が送った選考結果通知書に、元職員の給与明細書が同封されていました。24日、選考結果通知書を受け取った第三者から「別の人の給与明細書が同封されていた」と連絡があり、発覚しました。

給与明細書には、元職員の名前や総支給額、社会保険料や振込先口座などの個人情報が含まれていました。

担当職員が元職員に源泉徴収票と給与明細書を同封して送る際、先に給与明細書を封筒に入れて準備しましたが、後日そのことを忘れて新しい封筒に源泉徴収票と新しく印刷した給与明細書を入れて送りました。そしてその後、22日に給与明細書を入れた封筒に誤って選考結果通知書を入れて送ってしまったのが原因だということです。

かがわ県産品振興機構は、個人情報の取り扱いに最大限の注意を払うことや送付物に誤りがないか封入前に確認することなどを職員に周知するなどして、再発防止に努めたいとしています。