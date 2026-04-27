岩手・大槌町　山林火災発生から6日目も延焼拡大1600ヘクタール超焼失　初めての雨も「もっと強い雨を期待」　

岩手・大槌町の山林火災は発生から6日目の27日も延焼が拡大していて、焼失面積は1600haを超えました。

午後5時現在の現場の状況を平井瑠悦記者が中継でお伝えします。

大槌町で午後から降った雨は1時間ほど前にやみました。

依然として、山からは煙が立ちのぼり、町一帯を覆っています。

4月22日に大槌町の小鎚地区と吉里吉里地区周辺で相次いで発生した山林火災では、焼失面積が1618haに達し、26日から200ha余り拡大しています。

平成以降では、2025年に大船渡市で発生した山林火災に次ぎ国内で2番目の規模となっていて、避難指示は依然人口の3割にあたる3257人に出されています。

住民は「（この場所で火が出るのは）きょうで3回目。早く普通の生活に戻ってほしい。もっと強い雨を期待します」と話しました。

県立大槌高校の裏山からは複数の煙が上がり、校舎のすぐ近くにまで火の手が迫っているのが確認できました。

27日は朝からこの山の上空に何度もヘリが来て、空中からの消火に当たっていました。

大槌町では山林火災発生後、初めての雨が降り、恵みの雨となることが期待されています。